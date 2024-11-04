Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι συνεδρίασε στο Κάιρο με το αντίπαλο παλαιστινιακό κίνημα Φάταχ, για να συζητήσουν σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα και τις προσπάθειες επίτευξης εθνικής συναίνεσης.

"Μια συνεδρίαση οργανώθηκε με τους αδελφούς του κινήματος Φάταχ, έπειτα από πρόσκληση της Αιγύπτου, για να συζητήσουμε διάφορα εθνικά θέματα κυρίως για τον πόλεμο στη Γάζα", δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Η Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, και η Φάταχ, της οποίας ηγείται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, είναι αντίπαλες παρατάξεις εδώ και δεκαετίες και είχαν συγκρουστεί το 2007.

'Εκτοτε, η παλαιστινιακή ηγεσία είναι χωρισμένη μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής, υπό τη Φάταχ που ασκεί περιορισμένη εξουσία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και του ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα δύο κινήματα συζήτησαν για "τον σχηματισμό ενός οργάνου αρμόδιου να παρακολουθεί τις υποθέσεις της Γάζας και τις ανάγκες της σε διάφορους τομείς", περιμένοντας τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης εθνικής συναίνεσης, δήλωσε ο Χαμντάν κάνοντας λόγο για "θετική και ειλικρινή" συνάντηση.

Η Χαμάς είχε μιλήσει τον περασμένο μήνα για μια παρόμοια συνεδρίαση, επίσης στο Κάιρο.

Τον Ιούλιο είχε ανακοινώσει την υπογραφή στο Πεκίνο μιας συμφωνίας "εθνικής ενότητας" μαζί με τις άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Φάταχ.

Το ισλαμιστικό κίνημα θα συνεχίσει "τις συνεδριάσεις και τις επαφές με τους αδελφούς μας της Φάταχ και με όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις", δήλωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

