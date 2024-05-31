Ο πρώην πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο μετριοπαθής Αλί Λαριτζανί, έθεσε σήμερα υποψηφιότητα στις πρόωρες προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου για τη διαδοχή του Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα ελικοπτέρου, ανακοίνωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η εγγραφή υποψηφίων για τις εκλογές αυτές, που επρόκειτο κανονικά να διεξαχθούν το 2025, άρχισε χθες, Πέμπτη, στο υπουργείο Εσωτερικών και θα λήξει τη Δευτέρα.

Ο Λαριτζανί, ηλικίας 66 ετών και γνωστός για τις μετριοπαθείς απόψεις του κυρίως στην εξωτερική πολιτική, υπέβαλε την υποψηφιότητά του σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

Πρώην μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κατείχε πολυάριθμες σημαντικές θέσεις στους κόλπους του συστήματος στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Στον Λαριτζανί είχε ανατεθεί το 2005 το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Παραιτήθηκε έπειτα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων με τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι έχει «σοβαρές διαφορές με τον (πρώην πρόεδρο Μαχμούντ) Αχμαντινεζάντ».

Επικεφαλής του κοινοβουλίου από το 2008 ως το 2020, ο Λαριτζανί υποστήριξε ιδιαίτερα τη διεθνή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα που συνήφθη το 2015 με το Ιράν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε μονομερώς τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία το 2018 και επέβαλε κυρώσεις στο Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις για την αναβίωση της συμφωνίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε νεκρό σημείο.

«Η διευθέτηση του ζητήματος των (αμερικανικών) κυρώσεων για να ανοίξει ο οικονομικός χώρος, θα αποτελέσει μέρος των προτεραιοτήτων της διπλωματίας», δήλωσε ο Λαριτζανί σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την υποψηφιότητά του.

Γιος ενός μεγάλου αγιατολάχ, ο Λαριτζανί έχει διδακτορικό στη φιλοσοφία και προέρχεται από μια σιιτική οικογένεια με επιρροή που συνδέεται με την εξουσία.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να επικυρωθούν μέχρι τις 11 Ιουνίου από το Συμβούλιο των Φρουρών του Συντάγματος, ένα μη αιρετό όργανο στο οποίο κυριαρχούν οι συντηρητικοί και το οποίο είναι αρμόδιο για να επιβλέπει την εκλογική διαδικασία.

Χθες, Πέμπτη, ο πρώην διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα και γνωστός για την ακαμψία του έναντι της Δυσης, ο Σαΐντ Τζαλιλί, κατέθεσε επίσης την υποψηφιότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

