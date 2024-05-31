Η Αστυνομία του Βερολίνου ταυτοποίησε και συνέλαβε προσωρινά την περασμένη Δευτέρα δύο άτομα, ως ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ οπαδών των ελληνικών ομάδων, οι οποίες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συμμετείχαν στο «Final Four» της EuroLeague του μπάσκετ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή αστυνομία, την περασμένη Δευτέρα «ταυτοποιήθηκαν με βεβαιότητα» δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 32 ετών, στο αεροδρόμιο BER Βερολίνου-Βραδεμβούργου, με την χρήση του συστήματος «Super Recognizer» και ενώ είχε προηγηθεί εντατική εξέταση του διαθέσιμου οπτικού υλικού.

Οι δύο άνδρες, «υποστηρικτές ελληνικής ομάδας μπάσκετ, επρόκειτο να πετάξουν για την πατρίδα τους» και συνελήφθησαν προσωρινά, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για την σύγκρουση μεταξύ οπαδών σε ξενοδοχείο της περιοχής Ζίμενσταντ, στο βορειοδυτικό Βερολίνο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξακρίβωσαν τα προσωπικά στοιχεία των δύο υπόπτων και εφήρμοσαν μέτρα ταυτοποίησης, στο πλαίσιο έρευνας με την υποψία της «ιδιαίτερα σοβαρής διατάραξης ειρήνης», επισημαίνει η Αστυνομία.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι και αναχώρησαν υπό την επίβλεψη αστυνομικών. «Η έρευνα για τη συμπλοκή στο ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του εκτενούς οπτικού υλικού, βρίσκεται σε εξέλιξη», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Στις 26 Μαΐου η Αστυνομία του Βερολίνου είχε ανακοινώσει ότι την προηγούμενη νύχτα περίπου 80 άτομα εισέβαλαν σε ξενοδοχείο στο οποίο είχαν καταλύσει οπαδοί της αντίπαλης ελληνικής ομάδας. Στα επεισόδια χρησιμοποιήθηκαν μπαστούνια του μπέιζμπολ και ρόπαλα και έγινε χρήση κροτίδων και καπνογόνων, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής καπνού του ξενοδοχείου, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στην αίθουσα υποδοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.