Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρόσθεσε σήμερα τον κινεζικό όμιλο ηλεκτρονικού εμπορίου Temu στον κατάλογο που περιλαμβάνει τις μεγάλες πλατφόρμες που υπόκεινται σε ενισχυμένα μέτρα ελέγχου, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η πλατφόρμα Temu, που γνωρίζει μεγάλη διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω της στρατηγικής των εξαιρετικά χαμηλών τιμών, είναι πλέον είναι η 24η πλατφόρμα, μαζί με τις Amazon, Shein και Zalando, στην οποία επιβάλλονται οι αυστηρότεροι δυνατοί ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των καταναλωτών έναντι παράνομου περιεχομένου, ανακοίνωσε ο αξιωματούχος.

Από τον Φεβρουάριο, η DSA επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ανάμεσά τους και η Temu,

Η Temu είναι η διεθνής εκδοχή του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, που δημιουργήθηκε το 2015. Προτείνει μία τεράστια επιλογή προϊόντων - ρούχα, παιγνίδια, διακόσμηση, εργαλεία, γκάτζετ - σε εξευτελιστικές τιμές και συγκεντρώνει 75 εκατομμύρια χρήστες μηνιαίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ξεπερνώντας το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών που υποχρεώνει τις πλατφόρμες να υπαχθούν στο ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

Οι παραπλανητικές και παράνομες τακτικές της πλατφόρμας

Η κινεζική πλατφόρμα κατηγορήθηκε πρόσφατα από ενώσεις καταναλωτών για την εφαρμογή τεχνικών χειραγώγησης των χρηστών και παραβίαση πολλών κανόνων της DSA. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η Temu χρησιμοποιεί τεχνικές όπως τα σκοτεινά μοτίβα (dark patterns) για να παρακινήσει τους πελάτες να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο των Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC) που κατέθεσε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει τις παραπλανητικές διεπαφές (interfaces) και επιβάλλει αυξημένους κανόνες διαφάνειας για τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται για την στόχευση των χρηστών. Υποχρεώνει σε έλεγχο της ταυτότητας των πωλητών στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και σε αποβολή των υπότροπων παραβατών.

Η Temu, όπως και οι 23 άλλες μεγάλες πλατφόρμες που υπόκεινται στους ενισχυμένους ευρωπαϊκούς ελέγχους, είναι πλέον υποχρεωμένη να αναλύει τους κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες της και να θέτει σε εφαρμογή μέσα για την αντιμετώπισή τους. Η ανάλυση αυτή θα εξετάζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του ψηφιακού χωροφύλακα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των καταναλωτών έναντι της αγοράς επικίνδυνων ή παράνομων προϊόντων και για την παρεμπόδιση πώλησης βλαβερών για τα παιδιά προϊόντων», εξήγησε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η κινεζική πλατφόρμα πρέπει να συμμορφωθεί με τις νέες υποχρεώσεις της μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φθάνει μέχρι το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών έως και απαγόρευση των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη σε περίπτωση σοβαρών και επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.