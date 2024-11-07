Σύνεση και υπευθυνότητα ζήτησε από όλους ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αναφερόμενος στη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό Σύνταγμα εγγυάται τις διαδικασίες και η γερμανική δημοκρατία είναι ισχυρή.

«Το Σύνταγμά μας έχει προβλέψει για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Το τέλος ενός συνασπισμού δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Είναι μια πολιτική κρίση την οποία πρέπει να αφήσουμε πίσω μας. Και θα το κάνουμε. Η ψήφος εμπιστοσύνης είναι ο δρόμος, μέσω του οποίου το κοινοβούλιο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες εκλογές. Η χώρα μας χρειάζεται σταθερές πλειοψηφίες και μια κυβέρνηση ικανή να δράσει. Αυτό είναι για μένα το κριτήριο», δήλωσε ο κ. Σταϊνμάιερ.

«Πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν με ανησυχία την πολιτική κατάσταση ανασφάλειας στην χώρα μας, στην Ευρώπη, στον κόσμο - και μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα για τακτικισμούς και αψιμαχίες. Τώρα είναι η ώρα της σύνεσης και της ευθύνης. Περιμένω από όλους τους υπεύθυνους να ανταποκριθούν στο μέγεθος της πρόκλησης», κατέληξε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος, ο οποίος αργότερα σήμερα θα εγκρίνει την «απόλυση» των υπουργών που αποχωρούν από την κυβέρνηση, ενώ θα έχει συνάντηση με τον αρχηγό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

