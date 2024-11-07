Συμφωνία Βρετανίας-βαλκανικών χωρών κατά της διακίνησης μεταναστών

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης της διεθνούς συνεργασίας για την πάταξη των εγκληματικών συμμοριών διακίνησης μεταναστών θα δώσει ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ κατά τη σημερινή παρουσία του στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη.

Θα αναφερθεί στους πνιγμούς ανθρώπων στη Θάλασσα της Μάγχης και θα πει πως «όλες οι ευρωπαϊκές χώρες φέρουν ευθύνη να τερματίσουν τον όλεθρο που προξενούν οι διακινητές ανθρώπων» και πως το κλειδί είναι η διεθνής συνεργασία.

Στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινώσει την υπογραφή νέων συμφωνιών πάταξης των οργανωμένων δικτύων παράνομης μετανάστευσης με τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Κόσοβο.

Οι συμφωνίες θα περιλαμβάνουν αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας και ειδίκευσης, καθώς και συνεργασία στη δίωξη των συμμοριών διακινητών που μεταφέρουν ανθρώπους μέσω αυτών των τριών χωρών σε διαδρομές προς τη δυτική Ευρώπη.

Όπως σημειώνει η βρετανική κυβέρνηση, σχεδόν 100.000 μετανάστες διέσχισαν τα δυτικά Βαλκάνια πέρυσι, καθιστώντας τη διαδρομή αυτή από τις βασικές στα παράτυπα ταξίδια προς το Ηνωμένο Βασίλειο και προς κράτη της δυτικής και βόρειας ΕΕ.

Οι νέες συμφωνίες θα έχουν ως πρότυπο τη συμφωνία του Λονδίνου με την Αλβανία, που περιλαμβάνει κοινή επιχειρησιακή δράση κατά των ροών του χρήματος που στηρίζουν τις συμμορίες διακινητών.

Προαναγγέλλοντας τις συμφωνίες αυτές ο κ. Στάρμερ είπε πως με την κάλυψη της καινούριας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων στη Βρετανία η χώρα θα είναι στην καρδιά των προσπαθειών «να τερματιστεί η μάστιγα του οργανωμένου μεταναστευτικού εγκλήματος». Πρόσθεσε όμως πως η Βρετανία δεν μπορεί να πετύχει μόνη της, δίχως τη συνεργασία των εταίρων της στην Ευρώπη.

Η αρμόδια υπουργός Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ είπε ότι η στενότερη συνεργσία με τις τρεις χώρες των δυτικών Βαλκανίων «θα διαρρήξει το μοντέλο εργασίας αυτών των ασυνείδητων συμμοριών στην πηγή τους».

Πηγή: skai.gr

