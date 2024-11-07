Λογαριασμός
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά με τον Τραμπ

«Είναι πολύ σημαντικό «να αναλύσουμε μαζί ποια είναι τα κοινά μας ενδιαφέροντα», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Ursula von Der Leyen - Trump

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί ξανά με τον εκλεγμένο πρόεδρο των  Η.Π.Α, Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού.

«Έχω κάποια εμπειρία από τη συνεργασία με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό «να αναλύσουμε μαζί ποια είναι τα κοινά μας ενδιαφέροντα και να εργαστούμε σε αυτό».

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ ευρωπαϊκή επιτροπή
