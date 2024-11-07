Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά με τον Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί ξανά με τον εκλεγμένο πρόεδρο των Η.Π.Α, Ντόναλντ Τραμπ για την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού.

«Έχω κάποια εμπειρία από τη συνεργασία με τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό «να αναλύσουμε μαζί ποια είναι τα κοινά μας ενδιαφέροντα και να εργαστούμε σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

