Γερμανία: Αυξημένος κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων προεκλογικά

Η Γερμανία θωρακίζεται μπροστά στους ψηφιακούς κινδύνους ενόψει των πρόωρων ομοσπονδιακών εκλογών, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στις 23 Φεβρουαρίου του 2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρχών και ερευνητών, υπάρχουν διάφοροι «επιτήδειοι» που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, ώστε να επηρεάσουν την κοινή γνώμη μέσω κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) προειδοποιεί για «ενδεχόμενες προσπάθειες επιρροής από ξένα κράτη». Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Ασφάλεια των Πληροφοριών (BSI), Κλαούντια Πλάτνερ, προσθέτει: «Φυσικά υπάρχουν δυνάμεις εντός και εκτός Γερμανίας που έχουν συμφέρον από μία επίθεση στις εκλογικές διαδικασίες για τη διατάραξη της δημοκρατικής τάξης».

(Κυβερνο)επίθεση στην αξιοπιστία

Σύμφωνα με ειδικούς, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο με στόχο πολιτικά πρόσωπα και οργανισμούς είναι μία πολύ σημαντική απειλή. Κλεμμένα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαν στη συνέχεια να δημοσιευθούν μέσω συντονισμένων επιχειρήσεων. Πρόκειται για το λεγόμενο hack-and-leak. Υπάρχει μάλιστα το ενδεχόμενο τροποποίησής τους με στόχο να υπονομευθεί η αξιοπιστία υποψηφίων βουλευτών ή κομμάτων.



«Στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει μάλλον το μεγαλύτερο και πιο προφανές συμφέρον να επηρεάσει τις εκλογές προς όφελός της», προειδοποίησε η BfV σε έκθεση που δημοσιεύτηκε τέλη Νοεμβρίου.



Παράλληλα, υπάρχουν και εντός Γερμανίας κίνδυνοι, προειδοποιεί ο ειδικός σε θέματα τεχνολογίας Γιόζεφ Λεντς, CEO της συνόδου Political Tech Summit. «Η δημόσια σφαίρα έχει αλλάξει», λέει και συνεχίζει: «Αντιδημοκρατικοί φορείς χρησιμοποιούν τα δικά τους κανάλια σε υπηρεσίες messenger, όπως το WhatsApp και το Telegram ή σε πλατφόρμες όπως το TikTok για να παρακάμψουν το 'φιλτράρισμα' των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και άλλων αξιόπιστων φορέων».

Επενδύοντας στην παραπληροφόρηση

Τόσο μεμονωμένοι φορείς όσο και λαϊκιστικά κόμματα, όπως το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία αυτού του είδους «εναλλακτικής ψηφιακής υποδομής»: «Ως αποτέλεσμα, έχουν πλέον ένα προβάδισμα σχεδόν μία δεκαετίας έναντι άλλων φορέων, όπως τα καθιερωμένα κόμματα», επισημαίνει ο Λεντς.



Η λύση, σύμφωνα με την Κάτια Μούνιοζ, ερευνήτρια στο Κέντρο Γεωπολιτικής, Γεωοικονομίας και Τεχνολογίας του Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων βρίσκεται εν μέρει στο χέρι των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα πρέπει να επενδύσουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: «Θα πρέπει να εξηγήσουν στους ανθρώπους πώς χειραγωγείται η κοινή γνώμη και πώς η χειραγώγηση θέτει συχνά ζητήματα μείζονος σημασίας στο επίκεντρο της συζήτησης».



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

