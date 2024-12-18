Σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τους ανηλίκους από την πρόσβαση σε πορνό στο Διαδίκτυο, η Φλόριντα ψήφισε νόμο που ορίζει ότι οι ιστότοποι με περιεχόμενο μόνο για ενήλικους πρέπει να επαληθεύουν τις ηλικίες των χρηστών τους απαιτώντας από αυτούς να παρέχουν ταυτότητα με φωτογραφία.

Οι ιστότοποι που δε συμμορφώνονται με αυτό υπόκεινται σε πρόστιμο 50.000 δολαρίων. Σε απάντηση, το PornHub, η δημοφιλέστερη πλατφόρμα με ερωτικό περιεχόμενο αποφάσισε να μπλοκάρει την πρόσβασή της στη Φλόριντα. Η πλατφόρμα πορνογραφικού περιεχομένου ανακοίνωσε πως θα αποσυρθεί από την 1η Ιανουαρίου 2025, οπότε και θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος περί επαλήθευσης της ηλικίας.

Αυτή είναι μια συνήθης πρακτική από το Pornhub αφού αποκλείει πολιτείες που έχουν περάσει νέες νομοθεσίες και κανονισμούς όσον αφορά τις ιστοσελίδες με ερωτικό περιεχόμενο. Το Τέξας αποκλείστηκε νωρίτερα φέτος, το Αϊντάχο, το Κάνσας, το Κεντάκι και η Νεμπράσκα αποκλείστηκαν τον Ιούλιο και η Οκλαχόμα αποκλείστηκε τον περασμένο μήνα, δυσαρεστώντας εκατομμύρια κατοίκους.

Συγκεκριμένα, το νομοθετικό σώμα της Φλόριντα ψήφισε έναν κανόνα επαλήθευσης ηλικίας φέτος ως μέρος ενός νομοσχεδίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιορίζει τα παιδιά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νόμος απαιτεί από τους ιστότοπους για ενηλίκους να προσφέρουν ανώνυμη και τυπική επαλήθευση ηλικίας για τους επισκέπτες. Οι ιστότοποι που παραβιάζουν αυτό μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 50.000 δολάρια ανά παράβαση από το Υπουργείο Νομικών Υποθέσεων της πολιτείας, συν αμοιβές δικηγόρου και δικαστικά έξοδα.

Πηγή: skai.gr

