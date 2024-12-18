Τουρκία: Θα έχει προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση της Συρίας, δηλώνει αλ Γκολάνι

Ύμνους για την Άγκυρα διατυπώνει ο ηγέτης της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, Άχμεντ αλ Σάρα (ευρύτερα γνωστός με το προσωνύμιο Μοχάμαντ αλ Γκολάνι) σε εκτεταμένη συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, δηλώνοντας ότι η νίκη του συριακού λαού είναι και νίκη του τουρκικού λαού, και δεσμευόμενος ότι η Τουρκία θα έχει προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

«Ο Γκολάνι δικαιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ που είχε πει ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, παρά τις διαψεύσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν» τόνισε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Γκολάνι υπενθύμισε ότι η Τουρκία ήταν η χώρα που άνοιξε τις πύλες της στους Σύρους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου για να επισημάνει ότι οι προτεραιότητες της Τουρκίας θα ληφθούν υπόψη στην ανασυγκρότηση της Συρίας: «Η Τουρκία έχει πολλές προτεραιότητες στην οικοδόμηση του νέου συριακού κράτους. Θα υπάρξουν επίσης αμοιβαίες εμπορικές σχέσεις. Εμπιστευόμαστε ότι η Τουρκία θα μεταφέρει την εμπειρία της για την οικονομική ανάπτυξη της Συρίας. Θα διατηρήσουμε τους κοινωνικούς δεσμούς. Θα μοιραστούμε τις κοινές μας στιγμές με αγάπη και ειλικρίνεια... Η επανάσταση πέτυχε, και αυτή η νίκη δεν είναι μόνο νίκη του συριακού λαού αλλά και του τουρκικού λαού».

Ερωτηθείς αν η χώρα θα κυβερνάται από το νόμο της Σαρία και αν θα παρεμβαίνει στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ο ηγέτης της Χαμάς Ταχριρ αλ Σαμ τόνισε: «Θα άφηνα αυτό το θέμα στους ειδικούς και κυρίως σε εκείνους που γνωρίζουν καλά το συριακό δίκαιο. Αυτούς που γνωρίζουν τις παραδόσεις και την ιστορία της χώρας. Δεν είναι σωστό να κυβερνάς μια χώρα με προσωπικές απόψεις. Δεν είναι στο χέρι μου να πω "θέλω να επιβάλω αυτό", εγώ εφαρμόζω απλώς τον νόμο».

Ο αλ Γκολάνι είπε ότι προτεραιότητά τους είναι η ανασυγκρότηση της Συρίας και προσέθεσε: «Εργαζόμαστε στην περιοχή, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο κοινωνικής κατάστασης, σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, σε επίπεδο κρατικής βούλησης, καθώς και σε θέματα όπως η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, η μεταρρύθμιση της αστυνομίας και των υποθέσεων ασφαλείας, καθώς και η μεταρρύθμιση του στρατού. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη Συρία. Το σοφό εδώ είναι να χωρίσουμε αυτά τα προβλήματα και να λύσουμε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά».

Ο αλ Γκολάνι απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία ήταν αποτέλεσμα διεθνούς συνωμοσίας. «Δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Ιράν και ΗΠΑ. Εξέφραζαν δικαίως τις επιφυλάξεις τους για να μην μπούμε στον πόλεμο. Αλλά εμείς θέλαμε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από αυτό το καθεστώς» δήλωσε.

Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, όχι τυχαία, μιλούν ταυτόχρονα την Τετάρτη για καθορισμό ΑΟΖ Τουρκίας – Συρίας, ώστε να δημιουργηθεί η τουρκική «ασπίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Πρακτορείο Ανατολή: Σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου Κατάρ - Συρίας - Τουρκίας

«Με τη Συρία πρέπει να καθορίσουμε τώρα τα ανατολικά σύνορα της Γαλάζιας Πατρίδας»

Στην Τουρκία ακούγεται η πρόταση για συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας - Συρίας στα πρότυπα του τουρκολιβυκού μνημονίου, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Τζιχάντ Γιαΐτζι, ναύαρχος ε.α.: «Mπορούμε να υπογράψουμε με τη Συρία μια συμφωνία καθορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως είχαμε κάνει με τη Λιβύη. Αυτή η συμφωνία θα δώσει κατά 12% περισσότερο χώρο στη Συρία σε σχέση με την πρόταση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία). Αυτό δηλαδή θα δώσει περισσότερη ΑΟΖ στη Συρία.

» Αυτή η συμφωνία θα δώσει ένα κέρδος στην Τουρκία έκτασης 4000 τ.χλμ. θα χαλάσει το παιχνίδι των Ελληνοκυπρίων, στην ανατολή θα δημιουργηθεί μια 'τουρκική ασπίδα' όπως είχε δημιουργηθεί και δυτικά μια 'τουρκική ασπίδα' με τη συμφωνία με τη Λιβύη.

» Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να το κάνει αυτό. Αν η κυβέρνηση της Συρίας HTS θέλει να έχει την κυριαρχία στις θάλασσες της, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, δίχως να διστάζει από κανέναν πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία καθορισμούς των ορίων θαλάσσιων περιοχών ευθύνης και να ενισχύσει τα ανατολικά σύνορα της 'Γαλάζιας Πατρίδας', να τα ενισχύσει, να χαλάσει το παιχνίδι. Δεν είναι η εποχή το να διστάζουμε και να σκεφτόμαστε τι θα πει ο ένας η ο άλλος. Η Τουρκία δεν πρέπει να φοβάται τους Ελληνοκυπρίους».

Ηurriyet: Προετοιμασία κατάληψης του Κομπάνι από δυνάμεις της Τουρκίας

«Θα κλείσει η ζώνη της τρομοκρατίας - Μεταφέρονται στρατιωτικές δυνάμεις»

Milliyet: Στην Ανατολική Μεσόγειο το κλίμα άλλαξε υπέρ της Τουρκίας

Αναλυτές αναφέρουν ότι «πρέπει να υπογράψουμε συμφωνία ΑΟΖ με τη Συρία, θα αλλάξει τα δεδομένα»

Πρακτορείο Ανατολή: «Σχέδιο αγωγού φυσικού αερίου Κατάρ - Συρίας - Τουρκίας»

Milliyet: «Στόχος της Τουρκίας η μεταφορά αερίου στην Ευρώπη μέσω της Συρίας»

Αιφνιδιαστική συνάντηση Ερντογάν με τον εμίρη του Κατάρ

Εξελίξεις στη Συρία, Χαμάς και Γάζα στην ατζέντα των δύο ηγετών

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

