Γερμανία: Αστυνομικό μπλόκο σε φορτηγό που μετέφερε άγρια ζώα από την Ολλανδία

Γερμανοί αστυνομικοί που σταμάτησαν για έλεγχο ένα φορτηγό, κοντά στα ολλανδικά σύνορα, διαπίστωσαν έκπληκτοι πως μετέφερε άγρια ζώα χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα.

Ειδικότερα, το φορτηγό μετέφερε δύο ζέβρες, μια αντιλόπη, έξι μαϊμούδες, έναν κύκνο, ένα γεράκι και ένα σερβάλ (είδος αφρικανικής αγριόγατας).

Οι δύο Πολωνοί επιβαίνοντες στο φορτηγό, ηλικίας 23 και 31 ετών, δεν είχαν τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μεταφορά των άγριων ζώων, αναφέρει η γερμανική αστυνομία που διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

Τα άγρια ζώα παραδόθηκαν στις ολλανδικές αρχές, προκειμένου να μεταφερθούν σε ειδικό καταφύγιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

