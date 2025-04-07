Ο γερμανικός Τύπος σχολιάζει τη «Μαύρη Δευτέρα» των χρηματιστηρίων μετά τους δασμούς του Τραμπ, αλλά και την πρόταση του Ίλον Μασκ για ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η «Μαύρη Δευτέρα» των χρηματιστηρίων σε ΕΕ και ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου.

«Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι το εξής: βιώσαμε το αποκορύφωμα του ξεπουλήματος μετοχών ή θα συνεχιστεί η καθοδική πορεία μέσα στις επόμενες ημέρες;», διερωτάται η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. «Παρ’ ότι ακόμη και επαγγελματίες αναλυτές δυσκολεύονται να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα […] είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση παραμένει άκρως επικίνδυνη. Υπάρχει μία ολόκληρη σειρά από προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία δείχνουν πως οι αγορές δεν πρόκειται να ηρεμήσουν ακόμη.



[…] Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε πως η κατάρρευση του αμερικανικού χρηματιστηρίου είναι μέρος ενός "μεγαλύτερου σχεδίου'', το οποίο αποσκοπεί στην έναρξη μίας νέας, μεγαλειώδους εποχής για την αμερικανική οικονομία. Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως οι επενδυτές προφανώς δεν πιστεύουν σε αυτό το σχέδιο – και αυτό υπό την έννοια ότι δεν θεωρούν απλώς λάθος το υποτιθέμενο πλάνο, αλλά δεν βλέπουν γενικώς κανένα σχέδιο, το οποίο είναι πολύ χειρότερο».



«Μέχρι τώρα το πακέτο δασμών του Τραμπ […] έχει καταφέρει το αντίθετο απ' όσα υποσχόταν ο Αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας απώλειες περιουσιακών στοιχείων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά την υφήλιο, ακόμη και στις ίδιες τις ΗΠΑ, όπου μεταξύ άλλων και η ασφάλεια των συντάξεων πολλών ανθρώπων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο», παρατηρεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung.



«Με τους δασμούς ο Τραμπ θέτει σε κίνδυνο τα πάντα, και τις πορείες των μετοχών, αλλά και το κόστος προϊόντων της καθημερινότητας. Οι επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκονται σε ένα πραγματικό οικονομικό σοκ – σπανίως για παράδειγμα ξεκινάει την εβδομάδα ο γερμανικός χρηματιστηριακός δείκτης Dax με μείον 10%».



Πολιτικοί, ειδικοί και επενδυτές «διατηρούν ολοένα μικρότερες ελπίδες – οι οποίες βασίζονται στο ότι ο Τραμπ ενδεχομένως να είχε άλλα πράγματα κατά νου, όταν επέβαλε τους δασμούς. Στο ότι θα αξιοποιήσει τους δασμούς μόνο ως μέσο διαπραγμάτευσης, προκειμένου να κλείσει επικερδείς συμφωνίες και ότι εν συνεχεία θα τους αποσύρει ξανά. Πόσο πιστευτό είναι όμως αυτό το σενάριο;», διερωτάται η εφημερίδα της Φρανκφούρτης. «Μάλλον καθόλου».



Ακόμη και ο Ίλον Μασκ, στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Τραμπ, ζήτησε ουσιαστικά την κατάργηση όλων των δασμών μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και τη δημιουργία μίας μεγάλης ζώνης ελεύθερου εμπορίου.

«Ο Ίλον Μασκ έχει δίκιο»

«Ο Ίλον Μασκ έχει δίκιο», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung για την πρόταση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου. «Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί τώρα είναι μία κατάσταση μηδενικών δασμών, από την οποία να προκύψει μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Ακόμη και ο Μασκ, μέχρι πρότινος ένας από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ, αναφέρεται σε αυτό που "σκοτώνει'' ο Αμερικανός πρόεδρος με την πολιτική δασμών που ακολουθεί: το ελεύθερο εμπόριο. Ας ελπίσουμε μόνο ο Τραμπ να τον ακούσει».



Όπως προσθέτει ακόμη το γερμανικό μέσο, «ο Μασκ δεν είναι ο μοναδικός που θέτει υπό αμφισβήτηση τον προστατευτισμό του Τραμπ. Ο επικεφαλής των Tesla, Space-X και Starlink μιλά εκ μέρους της αμερικανικής οικονομίας. Οι δασμοί έχουν μεγάλες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις: ακόμη και για τη Nike, που παράγει παπούτσια στο Βιετνάμ και της οποίας τα προϊόντα θα έχουν δασμούς 46% όταν εισάγονται στις ΗΠΑ, την Apple, που παράγει τηλέφωνα στην Κίνα και θα επιβαρυνθεί με 34% δασμούς. Και φυσικά τις εταιρείες του ιδίου του Μασκ: η Tesla δεν παράγει αυτοκίνητα μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Κίνα και την Ευρώπη (δασμοί 20%). Οι δασμοί του Τραμπ καθιστούν τα προϊόντα ακριβότερα και διαταράσσουν σημαντικά τις αλυσίδες εφοδιασμού. Ο όγκος του παγκόσμιου εμπορίου θα μειωθεί σημαντικά – και εν συνεχεία το ίδιο θα συμβεί και με την ευημερία που αυτό φέρνει».



Πηγή: Deutsche Welle

