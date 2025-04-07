Αλγερία: Απαγόρευση πτήσεων από και προς το Μαλί

Η Αλγερία απαγόρευσε σήμερα τις πτήσεις από και προς το Μαλί, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της βορειοαφρικανικής χώρας.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων του εναέριου χώρου μας από το Μαλί, η αλγερινή κυβέρνηση αποφάσισε να τον κλείσει για όλες τις πτήσεις από και προς το Μαλί, από σήμερα 7 Απριλίου 2025», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Αλγερίας ανακάλεσε τους πρεσβευτές της σε Μαλί και Νίγηρα και ανέβαλε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρεσβευτή της στην Μπουρκίνα Φάσο, λίγες ώρες αφότου τα στρατιωτικά καθεστώτα των τριών κρατών ανακοίνωσαν την ανάκληση των πρεσβευτών τους από το Αλγέρι. Το υπουργείο Εξωτερικών της Αλγερίας εξέφρασε «θλίψη για την απερίσκεπτη ευθυγράμμιση του Νίγηρα και της Μπουρκίνας Φάσο με τις παραπλανητικές θέσεις του Μαλί».

Νωρίτερα, η χούντα που κυβερνά το Μαλί κατηγόρησε την Αλγερία για την κατάρριψη μη επανδρωμένου στρατιωτικού αεροσκάφους στα σύνορα των δύο χωρών. «Δεν ήταν η πρώτη παραβίαση του αλγερινού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Μαλί, αλλά η τρίτη σε διάστημα λίγων μηνών», σύμφωνα με το Αλγέρι.

Οι σχέσεις του Μαλί με τον βόρειο γείτονά του είχαν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια και τον Δεκέμβριο του 2023 ανακλήθηκαν εκατέρωθεν οι πρεσβευτές σχεδόν για δύο μήνες.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία στο Μαλί, με τα πραξικοπήματα του 2020 και του 2021, οι στρατιωτικοί έβαλαν τέλος στη συμμαχία με την πρώην αποικιοκρατική δύναμη Γαλλία και στράφηκαν για στρατιωτική και πολιτική υποστήριξη στη Ρωσία.

Το Μαλί παραμένει αντιμέτωπο από το 2012 με τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων – που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος –, αυτονομιστικών παρατάξεων και εγκληματικών συμμοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

