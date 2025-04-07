Ισραήλ: Οι στρατιώτες που σκότωσαν 15 διασώστες στη Γάζα αισθάνθηκαν απειλή

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η αρχική έρευνα για τη δολοφονία 15 διασωστών στη νότια Γάζα, τον περασμένο μήνα, έδειξε ότι το συμβάν ήταν αποτέλεσμα της «απειλής» που αισθάνθηκαν οι στρατιώτες.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, έξι μαχητές της Χαμάς βρίσκονταν στην περιοχή όταν σημειώθηκε το επεισόδιο, στην πόλη Ράφα.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι συνεχίζει να διερευνά σε βάθος το επεισόδιο αυτό, αλλά τα αρχικά στοιχεία δείχνουν ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ θεωρώντας ότι απειλούνταν, λόγω μιας «προηγούμενης συνάντησης στην περιοχή» και ότι έξι από τα άτομα που σκοτώθηκαν «ταυτοποιήθηκαν» ως μέλη της Χαμάς.

Οι διασώστες σκοτώθηκαν στις 23 Μαρτίου και θάφτηκαν σε ρηχούς τάφους. Ο ισραηλινός στρατός αρχικά υποστήριξε ότι άνοιξε πυρ καθώς οχήματα χωρίς διακριτικά πλησίασαν τις θέσεις των στρατιωτών στο σκοτάδι. Άλλαξε όμως το αφήγημα αφού κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, με τα φώτα τους αναμμένα, να δέχονται πυρά.

Μια εμπεριστατωμένη έρευνα θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες και τα ευρήματά της θα δοθούν στη δημοσιότητα, διαβεβαίωσε σήμερα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος δεν έχει ανταποκριθεί προς το παρόν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο. Είχε ζητήσει να διεξαχθεί διεθνής, ανεξάρτητη έρευνα, τονίζοντας ότι «η στοχοποίηση της αυτοκινητοπομπής των ασθενοφόρων» ήταν «κατάφωρο έγκλημα πολέμου, που αντικατοπτρίζει ένα επικίνδυνο μοτίβο επαναλαμβανόμενης παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Οι διασώστες εργάζονταν για τον Ερυθρό Σταυρό, την Ερυθρά Ημισέληνο, τον ΟΗΕ και την Παλαιστινιακή Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

