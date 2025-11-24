Οι κολομβιανές αρχές διέσωσαν το Σάββατο 17 παιδιά και εφήβους που βρίσκονταν στα χέρια της ύποπτης για εγκλήματα κατά ανηλίκων, υπερορθόδοξης εβραϊκής σέκτας Λεβ Ταχόρ στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η υπηρεσία μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα παιδιά είναι διαφόρων εθνικοτήτων (ιδίως Γουατεμάλας, ΗΠΑ και Καναδά).

Η Λεβ Ταχόρ («αγνή καρδιά» στα εβραϊκά) αντιμετώπισε πρόσφατα διώξεις για κακοποίηση και κακομεταχείριση παιδιών σε χώρες όπως η Γουατεμάλα η οποία και ειδοποίησε την Κολομβία για την παρουσία της σέκτας στη χώρα.

«Διασώσαμε 17 παιδιά και εφήβους από την εβραϊκή ορθόδοξη εβραϊκή σέκτα Λεβ Ταχόρ (...) Υπήρχαν διεθνείς ειδοποιήσεις για εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων οι οποίες σχετίζονταν με την κοινότητα αυτή», σημείωσε η υπηρεσία μετανάστευσης μέσω X, με φωτογραφίες κάποιων από τα παιδιά.

«Ορισμένα στοιχεία αφήνουν να εννοηθεί πως κάποια είχαν απαχθεί», κάτι που σημαίνει πως πρόκειται πιθανόν για υπόθεση «εμπορίας ανθρώπων με κάλυψη το θρησκευτικό δόγμα», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, μέλη της σέκτας βρίσκονταν στην επικράτεια «σε αναζήτηση χώρας όπου δεν θα αντιμετώπιζαν περιορισμούς στη συνέχιση των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων τους».

Η σέκτα, που ιδρύθηκε τα χρόνια του 1980, ασκεί ριζοσπαστική εκδοχή του ιουδαϊσμού, που προβλέπει ιδίως ότι οι γυναίκες πρέπει να καλύπτονται με μαύρους χιτώνες από την κορυφή ως τα νύχια

Σε βάρος κάποιων πιστών της σέκτας εκκρεμεί κόκκινη ειδοποίηση της Interpol - ή αλλιώς διεθνές σήμα από κάποια αστυνομική υπηρεσία που ζητεί από τις αστυνομίες σε όλο τον κόσμο να συλλάβουν τα πρόσωπα που αφορούν.

Τον Δεκέμβριο του 2024, οι αρχές στη Γουατεμάλα ανακοίνωναν πως διέσωσαν 160 παιδιά κατά τη διάρκεια επιχείρησης στον νότο, εξαιτίας υποψιών για εμπορία ανθρώπων, «βιασμούς», «εξαναγκαστικές κυήσεις» και «κακομεταχείριση παιδιών».

