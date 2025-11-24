Λογαριασμός
Techno Μαδούρο: Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας χορεύει με remix της... δικής του ομιλίας - Βίντεο

Πρόκειται για μια ομιλία του, στην οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «τρελός πόλεμος» με τις ΗΠΑ και απαντούσε μόνος του «ναι στην ειρήνη»

Μαδούρο

Techno Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επιδίδεται πάλι σε ένα από τα γνωστά του σόου, και γίνεται viral στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη φορά, άρχισε να χορεύει με ένα remix της... δικής του ομιλίας σε μια συγκέντρωση όπου προέτρεψε τους νέους να «συνδεθούν με φοιτητές στις ΗΠΑ» και να απαιτήσουν διάλογο και ειρήνη αντί για πόλεμο. Πρόκειται για samples από μια ομιλία του, στην οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «τρελός πόλεμος» με τις ΗΠΑ και απαντούσε μόνος του «ναι στην ειρήνη», η οποία μελοποιήθηκε σε ρυθμούς techno. 

