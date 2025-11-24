Techno Μαδούρο. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επιδίδεται πάλι σε ένα από τα γνωστά του σόου, και γίνεται viral στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή τη φορά, άρχισε να χορεύει με ένα remix της... δικής του ομιλίας σε μια συγκέντρωση όπου προέτρεψε τους νέους να «συνδεθούν με φοιτητές στις ΗΠΑ» και να απαιτήσουν διάλογο και ειρήνη αντί για πόλεμο. Πρόκειται για samples από μια ομιλία του, στην οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «τρελός πόλεμος» με τις ΗΠΑ και απαντούσε μόνος του «ναι στην ειρήνη», η οποία μελοποιήθηκε σε ρυθμούς techno.

💊 Nothing unusual: Maduro dances to a remix of his own speech



Venezuela’s President Nicolás Maduro is back to putting on a show. This time he broke into dance to a remix of his own speech at a rally where he urged young people to “connect with students in the US” and demand… https://t.co/2RSJ8Rb13Y pic.twitter.com/BRNq3xFJGm November 23, 2025

Πηγή: skai.gr

