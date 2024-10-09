Η σύνοδος κορυφής για την άμυνα της Ουκρανίας, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο στην αμερικανική βάση του Ράμσταϊν στη Γερμανία, αναβλήθηκε αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ματαίωσε τη μετάβασή του εκεί λόγω του κυκλώνα Μίλτον, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.

«Η σύνοδος της 12ης Οκτωβρίου 2024 αναβάλλεται», ανέφερε σε ανακοίνωση. «Ανακοινώσεις σχετικά με τις μελλοντικές συναντήσεις της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας θα γίνουν προσεχώς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.