Η σύνοδος κορυφής για την άμυνα της Ουκρανίας, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο στην αμερικανική βάση του Ράμσταϊν στη Γερμανία, αναβλήθηκε αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ματαίωσε τη μετάβασή του εκεί λόγω του κυκλώνα Μίλτον, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός.
«Η σύνοδος της 12ης Οκτωβρίου 2024 αναβάλλεται», ανέφερε σε ανακοίνωση. «Ανακοινώσεις σχετικά με τις μελλοντικές συναντήσεις της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας θα γίνουν προσεχώς».
