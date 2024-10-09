Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε τεστ για τον κορωνοϊό στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας, όπως αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ στο νέο βιβλίο του.

«Στείλαμε κι εμείς εξοπλισμό στην αρχή της πανδημίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε γραπτή απάντηση την Τετάρτη, ανέφερε το πρακτορείο Bloomberg . Το ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία αντάλλαξαν ιατρικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ήδη γνωστό.

Όμως ο Γούντγουορντ γράφει στο βιβλίο του ότι όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος το 2020, «έστειλε στον Πούτιν κρυφά αρκετά τεστ «Abbott Point of Care Covid» για προσωπική του χρήση» σε μια χρονική περίοδο που τα τεστ Covid ήταν σε έλλειψη.

Ο Τραμπ αρνήθηκε στο ABC news ότι έστειλε τέτοια τεστ για τον Covid στον Πούτιν.

Στο βιβλίο του, ο Γούντγουορντ ισχυρίζεται επίσης ότι οι δύο ηγέτες είχαν μιλήσει τηλεφωνικά αρκετές φορές από τότε που ο Τραμπ άφησε την εξουσία το 2021 με το Κρεμλίνο, ωστόσο, να αρνείται αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Όχι, δεν είναι αλήθεια», είπε ο Πεσκόφ στη ρωσική καθημερινή εφημερίδα RBK την Τετάρτη, αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία.

Ο βοηθός του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, την Τρίτη αρνήθηκε επίσης τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για τέτοιες κλήσεις. ενώ ο εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, είπε ότι καμία από τις ιστορίες του βιβλίου δεν είναι αληθινή και αποκάλεσε τον Γούντγουορντ «θυμωμένο, ανθρωπάκι».



