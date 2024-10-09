Σήμερα η ΕΕ ξεκίνησε επιχείρηση «ανθρωπιστικής αερογέφυρας» για τον Λίβανο, που αποτελείται από τρεις πτήσεις από το Ντουμπάι και το Μπρίντιζι, με την πρώτη να φτάνει στη Βηρυτό στις 11 Οκτωβρίου.

Οι πτήσεις θα μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων ειδών υγιεινής, κουβέρτες και κιτ καταφυγίου έκτακτης ανάγκης.

Η βοήθεια έρχεται πέραν της ανθρωπιστικής βοήθειας περίπου 104.000.000 ευρώ της ΕΕ που διατέθηκε για τον Λίβανο εφέτος, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων παροχών έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, βοήθεια από την Ισπανία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη Γαλλία και το Βέλγιο παραδίδεται στη Βηρυτό από την περασμένη εβδομάδα, ενώ περαιτέρω βοήθεια από την Ελλάδα θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες.

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί το κόστος μεταφοράς αυτών των παραδόσεων και διασφαλίζει τον ομαλό συντονισμό.

Οι προμήθειες που δωρίζονται από τα κράτη-μέλη περιλαμβάνουν φάρμακα και ιατρικά είδη που είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τους ανθρώπους στον Λίβαν, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για όσους έχουν εκτοπιστεί με τη βία.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ παραμένει σε στενή επαφή με τα κράτη-μέλη και τους ανθρωπιστικούς εταίρους για την κινητοποίηση περαιτέρω προσφορών.

Πηγή: skai.gr

