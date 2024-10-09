Στελέχη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και του κινήματος Φάταχ του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς θα έχουν περαιτέρω συνομιλίες για την παλαιστινιακή ενότητα, όπως δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters.

Σύμφωνα με τον Τάχερ Αλ-Νόνο, τον σύμβουλο μέσων ενημέρωσης του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, η αποστολή της Χαμάς έφθασε στο Κάιρο χθες. Επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ Αλ-Χάγια, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης και δεύτερος στην ιεραρχία στη Χαμάς.

«Στη συνάντηση θα συζητηθεί η ισραηλινή επιθετικότητα στη Λωρίδα της Γάζας και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός σκοπός», δήλωσε ο Νόνο. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Φάταχ.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη εδώ και μήνες από τότε που οι δύο οργανώσεις είχαν συνομιλίες στην κινεζική πρωτεύουσα τον Ιούλιο, συμφωνώντας στα βήματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας. Σε παρόμοιους γύρους συνομιλιών στο παρελθόν δεν κατέστη δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος.

Το θέμα της διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο είναι ένα από τα ακανθώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι και οι δύο φατρίες έχουν δηλώσει ότι πρόκειται για εσωτερική υπόθεση, απορρίπτοντας τους όποιους ισραηλινούς όρους.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχθεί κανένα ρόλο για τη Χαμάς στη μεταπολεμική Γάζα και ότι δεν εμπιστεύεται ούτε την υπό τον Αμπάς Παλαιστινιακή Αρχή για να αναλάβει τη διακυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

