Περισσότερες από 50 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης ακυρώθηκαν σήμερα έως τις 07:00 (τοπική ώρα), καθώς ακτιβιστές για το κλίμα βρέθηκαν στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και κόλλησαν τις παλάμες τους στο οδόστρωμα. Η εναέρια κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, οι ακτιβιστές της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) εισέβαλαν στις 05:00 στον χώρο του αεροδρομίου ανοίγοντας τρύπες σε φράχτη και απέκλεισαν σε δύο σημεία τους διαδρόμους του αεροδρομίου.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση χθες στο αεροδρόμιο Βόννης-Κολωνίας, το οποίο παρέλυσε για τουλάχιστον δύο ώρες, με αποτέλεσμα πολλές πτήσεις είτε να ακυρωθούν είτε να καθυστερήσουν. Από τα δύο αεροδρόμια ανακοινώθηκε ότι οι διοικήσεις θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

«Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει εδώ! Χθες στην Βόννη-Κολωνία, σήμερα στη Φρανκφούρτη. Οι φράχτες στα αεροδρόμια έχουν μήκος χιλιομέτρων. Ως εκ τούτου, δεν είναι φυσικά εύκολο να παρακολουθεί κανείς αυτή την περιοχή απρόσκοπτα και με συνέπεια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας Αντρέας Ρόσκοπφ, τόνισε ωστόσο ότι «οι φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων πρέπει να υποχρεούνται από το νόμο να επικαιροποιούν τα πρότυπα ασφαλείας τους». Όλα τα αεροδρόμια, εξήγησε, πρέπει να εφαρμόζουν ενιαίο πρότυπο ασφαλείας προσαρμοσμένο στην εποχή: Τεχνολογία κάμερας, ανιχνευτές κίνησης, φράχτες που είναι δύσκολο να παραβιαστούν. «Απευθύνουμε έκκληση στους αρμόδιους πολιτικούς να αυστηροποιήσουν άμεσα τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας. Εδώ μιλάμε για υποδομές ζωτικής σημασίας», σημείωσε ο κ. Ρόσκοπφ.

Μετά και το σημερινό περιστατικό, ο ομοσπονδιακός υπουργός Μεταφορών Φόλκερ Βίσινγκ ζήτησε την λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων και την επιβολή μεγαλύτερων ποινών για τους δράστες. «Ο νομοθέτης πρέπει να απαντήσει με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα», δήλωσε ο κ. Βίσινγκ και έκανε λόγο για ποινές φυλάκισης που θα φθάνουν έως και τα πέντε χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

