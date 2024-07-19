Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών καταδικάστηκαν χθες (18/7) πέντε ακτιβιστές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Just Stop Oil ,αφού κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία με στόχο τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου M25 του Λονδίνου.

Πρόκειται για τις βαρύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ για μια ειρηνική διαμαρτυρία στη Βρετανία.

Οι πέντε – συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της Just Stop Oil, Ρότζερ Χάλαμ – κατηγορούνταν για συνωμοσία με στόχο τη διασάλευση της δημόσιας τάξης, για μια διαδήλωση τον Νοέμβριο του 2022, όταν ακτιβιστές διέκοψαν την κυκλοφορία σκαρφαλώνοντας σε μια γέφυρα σήμανσης πάνω από τον αυτοκινητόδρομο.

Η καταδίκη έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής κινημάτων διαμαρτυρίας στη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι πέντε δήλωσαν αθώοι, αλλά καταδικάστηκαν την περασμένη εβδομάδα έπειτα από δίκη στο Βασιλικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ του Λονδίνου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία εκτυλίχθηκαν χαοτικές σκηνές, με ορισμένους από τους κατηγορούμενους να συλλαμβάνονται στο δικαστήριο επειδή αντέδρασαν έντονα στην ετυμηγορία του δικαστή.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Χεχίρ δήλωσε ότι υπάρχει «ένα πρωτοφανές επίπεδο εσκεμμένης διαταραχής» και υπογράμμισε ότι ο Χάλαμ, ο οποίος είχε συλληφθεί άλλες τρεις φορές, προσπάθησε να μετατρέψει τη δίκη σε ακόμη μια εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Διαδηλωτές που κρατούσαν πλακάτ έξω από το δικαστήριο συνελήφθησαν επίσης για φερόμενη ασέβεια προς το δικαστήριο, αν και ο Χεχίρ σημείωσε ότι οι αποσύρθηκαν οι νομικές διαδικασίες εναντίον των 11 που συνελήφθησαν.

Η εισαγγελέας Τζόσελιν Λέντγουορντ δήλωσε ότι το οικονομικό κόστος των διαδηλώσεων ανήλθε σε τουλάχιστον 770.000 λίρες, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων πολιτών.

Ο Χεχίρ τόνισε ότι «αυτή ήταν μια συνωμοσία για να προκληθεί, μια ακραία και δυσανάλογη διαταραχή», προσθέτοντας: «καθένας από εσάς πριν από κάποιο καιρό ξεπέρασε τη διαχωριστική γραμμή και έγινε από ένας ανήσυχος ακτιβιστής σε φανατικό εξτρεμιστή».

«Αυτοανακηρυχθήκατε σε αποκλειστικούς κριτές όσων πρέπει να γίνουν για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε.

Ο Χάλαμ, 58 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, ηλικίας από 22 έως 58 ετών, καταδικάστηκαν σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης ο καθένας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

