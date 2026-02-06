Γερμανία: 3.000 επιθέσεις κατά προσωπικού τρένων το 2025

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο θάνατος του ελεγκτή Σέρκαν Σ., που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από επιβάτη σε τρένο στη Γερμανία, ανέδειξε την αύξηση της βίας στα μέσα μεταφοράς και πυροδότησε δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της προστασίας του προσωπικού.

Το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει την ένταξη των ελεγκτών μέσων μεταφοράς σε νομοσχέδιο που προστατεύει εργαζόμενους για το κοινό συμφέρον, όπως αστυνομικοί και πυροσβέστες.

Υπάρχει αντίθεση απόψεων μεταξύ των υπουργών: ο υπουργός Εσωτερικών ζητά αυστηροποίηση των ποινών, ενώ η υπουργός Δικαιοσύνης τονίζει ότι οι ήδη αυστηρές ποινές δεν επαρκούν και το πρόβλημα απαιτεί άλλες λύσεις.

Στα μέσα μεταφοράς έχουν εγκατασταθεί 11.000 κάμερες σε σταθμούς και 57.000 σε συρμούς για ενίσχυση της ασφάλειας.

Με αφορμή τον θάνατο του ελεγκτή Σέρκαν Σ., ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 26χρονο Έλληνα υπήκοο σε τρένο τη Δευτέρα, συνεχίζεται στη Γερμανία η δημόσια συζήτηση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων φαινομένων βίας στα μέσα μεταφοράς. Ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του προβλήματος; Η επιβολή αυστηρότερων ποινών, ένα διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο για τη βελτίωση της προστασίας ή μήπως περισσότερες κάμερες σε σταθμούς, συρμούς και στο σώμα των ελεγκτών στα μέσα μεταφοράς;



Το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει να συμπεριλάβει τους ελεγκτές των μέσων μεταφοράς σε νομοσχέδιο για την καλύτερη προστασία όσων εργάζονται «για το κοινό συμφέρον», όπως οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες. Σε αντίθεση με τον Χριστιανοκοινωνιστή υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης των ποινών για τέτοιους είδους επιθέσεις, η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, καθιστά σαφές στον γερμανικό Τύπο, σε εφημερίδες του ομίλου Funke, ότι «οι αυστηρότερες ποινές δεν αρκούν για την επίλυση του προβλήματος». Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ο γερμανικός ποινικός κώδικας ορίζει ήδη αυστηρότατες ποινές για την ανθρωποκτονία.

11.000 κάμερες σε σταθμούς, 57.000 σε συρμούς

Μετά τον θάνατο του ελεγκτή, οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν μέσα στο επόμενο διάστημα στο Βερολίνο συνάντηση για την ασφάλεια, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των ομόσπονδων κρατιδίων, του υπουργείου Μεταφορών, των συνδικάτων και της αστυνομίας. Όπως τόνισε η επικεφαλής των Γερμανικών Σιδηροδρόμων Έβελιν Πάλλα, «ήρθε η ώρα για δράση και λήψη μέτρων».



Σύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους, το 2025 καταγράφηκαν 3.000 επιθέσεις κατά του προσωπικού τους. Οι μισές αφορούσαν εργαζόμενους σε τοπικά τρένα, ενώ το ένα τρίτο το προσωπικό ασφαλείας. Επιθέσεις δέχθηκαν ακόμα και εργαζόμενοι στην καθαριότητα ή το προσωπικό πώλησης εισιτηρίων. Ας σημειωθεί ότι η συνεχής άνοδος των φαινομένων βίας καταγράφεται παρά το γεγονός ότι σήμερα λειτουργούν 11.000 κάμερες σε σταθμούς, περίπου 57.000 σε συρμούς και 1.400 κάμερες σώματος σε ελεγκτές.



Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

