Γερμανία: Γιατί αποχωρεί ο πρώτος μαύρος βουλευτής;

Το 2013 ο Ντιαμπί έγινε ο πρώτος γεννηθείς στην Αφρική μαύρος πολιτικός που εκλέγεται στη Μπούντεσταγκ. Τώρα αποχωρεί ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε δεχθεί ρατσιστικές επιθέσεις. Κάποια στιγμή ο Καραμπά Ντιαμπί έφτασε στα όριά του.

Πριν από έναν μήνα ο πολιτικός του SPD δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram διάφορα μηνύματα μίσους που είχαν σταλεί στον ίδιο και στους συνεργάτες του. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν οι απειλές κατά της ζωής του.



Τώρα ο Ντιαμπί ανακοινώνει την αποχώρησή του από την ομοσπονδιακή πολιτική σκηνή, δηλώνοντας πως δεν θα θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής για την επόμενη Μπούντεσταγκ. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως σε προσωπικούς και όχι πολιτικούς λόγους, όπως τόνισε στην DW.



«Πρόκειται για μία προσωπική απόφαση στην οποία κατέληξα μαζί και με την οικογένειά μου», λέει ο Ντιαμπί. «Και αυτός είναι ο σημαντικότερος από τους λόγους για τους οποίους έλαβα αυτήν την απόφαση. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός ότι στο τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου κλείνω τα 64 και σκέφτομαι πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλέξω άλλους δρόμους, αλλά και να δώσω σε νεότερους ανθρώπους την ευκαιρία να αναλάβουν και αυτοί ευθύνες».





Εκφράσεις μίσους, απειλές, εμπρηστική επίθεση





Ο Καραμπά Ντιαμπί έγινε πριν από 11 χρόνια ο πρώτος γεννημένος στην Αφρική μαύρος που εκλέγεται στην Μπούντεσταγκ, ενώ το 2021 ήταν μάλιστα ο κορυφαίος υποψήφιος του SPD στη Σαξονία-Άνχαλτ. Έχοντας έρθει από την πατρίδα του, τη Σενεγάλη, για να σπουδάσει στο Χάλε της τότε ΛΔΓ, ο Ντιαμπί θεωρείται πρότυπο πολιτικού για μία νέα, ανοιχτή και συμπεριληπτική Γερμανία. Πιθανώς αυτός ακριβώς να ήταν όμως και ο λόγος που βρέθηκε επανειλημμένως στο στόχαστρο ρατσιστικών επιθέσεων κατά τα προηγούμενα χρόνια – και όχι μονάχα ο ίδιος αλλά και η ομάδα του.



«Δέχονται εκβιασμούς ή απειλές για να σταματήσουν να δουλεύουν για μένα. Τέτοιες μέθοδοι δεν συμβαδίζουν με τις αρχές του Συντάγματός μας γι’ αυτό και οι αρχές θα πρέπει ασφαλώς να εκτελέσουν το καθήκον τους. Μπορώ μόνο να επαναλάβω πως δεν πρόκειται να εκφοβιστώ διότι γνωρίζω πως η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων με υποστηρίζει, δέχομαι πολλά μηνύματα αλληλεγγύης», δηλώνει.



Ο Ντιαμπί δέχθηκε πολλές φορές απειλές και επιθέσεις. Το 2020 έπεσαν πυροβολισμοί στο γραφείο της εκλογικής του περιφέρειας ενώ έλαβε και εγγράφως απειλές κατά της ζωής του. Tο 2023 ένας άνδρας, ο οποίος είχε προσβάλει αρκετές ακόμη φορές τον Ντιαμπί με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, έβαλε φωτιά στο γραφείο του στο Χάλε.



Ο Ντιαμπί θεωρεί υπεύθυνη για τις επιθέσεις και την AfD, τα μέλη της οποίας εκφωνούν στην Μπούντεσταγκ λόγους γεμάτους με εκφράσεις μίσους για στους μετανάστες και τις μειονότητες – τους οποίους πολλοί ενστερνίζονται και αποφασίζουν να εκφράσουν με τη χρήση βίας.



«Υπάρχει μία μικρή ομάδα ανθρώπων στη χώρα, η οποία υποκινεί μίσος και τροφοδοτεί τις αναταραχές. Στόχος της είναι να εκφοβίσει τους ανθρώπους ώστε να μην κάνουν τη δουλειά τους. Θύματα επιθέσεων γίνονται ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στον Ερυθρό Σταυρό, ακόμη και στο αστυνομικό σώμα. Σκέφτομαι πως δεν πρέπει να είναι αυτός ο κανόνας στη χώρα μας. Πρέπει να συζητήσουμε για το τι κοινωνία θέλουμε».





Ένα γερμανικό πρόβλημα





Στη Γερμανία μεγαλώνει η ανησυχία πως οι εκφοβιστικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αποτελούν μία νέα πραγματικότητα. Στις αρχές Μαΐου ο πολιτικός του SPD Ματίας Έκε ξυλοκοπήθηκε στη Δρέσδη και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο λίγο αφ’ ότου είχε κρεμάσει δύο αφίσες του κόμματός του ενόψει ευρωεκλογών.



Μιλώντας στην DW η Λότα Ραλφ από το Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) λέει ότι πρόκειται για ένα παγγερμανικό πρόβλημα, ενώ παρατηρεί πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινωνία απέναντι στην πολιτική και το κράτος – μία συνθήκη που επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα σε 4 χρόνια με διαδοχικές κρίσεις, όπως την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Τότε οι φραστικές επιθέσεις ή ακόμη και η άσκηση βίας φαίνονται ως θεμιτά μέσα απόδρασης από αυτό το αίσθημα ανημποριάς – και πολύ συχνά το πρώτο βήμα είναι τα σχόλια στο διαδίκτυο.



«Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κανονικοποιηθεί η χυδαιολογία. Είναι απίστευτα απλό το να εκφραστεί κάποιος στο ίντερνετ με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να λάβει έτσι ένα είδος επιβεβαίωσης. Εκτός αυτού έχουμε να κάνουμε και με πλατφόρμες όπου οι ψευδείς πληροφορίες διαδίδονται πολύ γρήγορα, επικρατεί η λογική του άσπρου-μαύρου και όλα αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τις κοινοποιήσεις και τις αναδημοσιεύσεις».





Κατάρρευση των δημοκρατικών θεμελίων





Όσο περισσότεροι άνθρωποι όμως αποφασίζουν να αποσυρθούν από τη δημοσιότητα, φοβούμενοι πιθανές επιθέσεις, η δημοκρατία κινδυνεύει. Το ίδιο ισχύει και όταν υποχρηματοδοτούνται τα πρότζεκτ που εστιάζουν στην προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό, 180 οργανώσεις συνέταξαν ανοιχτή επιστολή προς τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς προειδοποιώντας πως εάν αυτά τα πρότζεκτ λάβουν τέλος, η κοινωνία των πολιτών θα αποδυναμωθεί σε βάθος δεκαετιών και η δημοκρατική κουλτούρα θα διαβρωθεί.



«Οι επιπτώσεις θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Και φυσικά αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ιδίως σε επίπεδο τοπικής πολιτικής, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας μας και όπου πολλά πολιτικά αξιώματα καταλαμβάνονται εθελοντικά. Εάν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αποφασίσουν να αποσυρθούν, τότε θα καταρρεύσουν τα δημοκρατικά θεμέλια», αναφέρει η Λότα Ραλφ.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

