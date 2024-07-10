Η Πολωνία πρέπει να προετοιμάσει τους στρατιώτες της για μια ολοκληρωτική σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς η χώρα ενισχύει τον αριθμό των στρατευμάτων στα σύνορά της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Οι σχέσεις της Πολωνίας με τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία έχουν επιδεινωθεί απότομα από τότε που η Μόσχα έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στη γειτονική Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

«Σήμερα πρέπει να προετοιμάσουμε τις δυνάμεις μας για μια πλήρους κλίμακας σύγκρουση, όχι για μια ασύμμετρου τύπου σύγκρουση» δήλωσε ο αρχηγός του επιτελείου στρατηγός Βίσλαου Κούκουλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Αυτό μας αναγκάζει να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ της συνοριακής αποστολής και της διατήρησης της έντασης της εκπαίδευσης στον στρατό», δήλωσε.

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Πάβελ Μπέιτζντα δήλωσε ότι από τον Αύγουστο, ο αριθμός των στρατευμάτων που φρουρούν τα ανατολικά σύνορα της Πολωνίας θα αυξηθεί σε 8.000 από 6.000 που είναι σήμερα, ενώ μια πρόσθετη οπισθοφυλακή 9.000 ατόμων θα μπορεί να ενισχυθεί εντός 48 ωρών.

Τον Μάιο, η Πολωνία ανακοίνωσε λεπτομέρειες για την «Ανατολική Ασπίδα», ένα πρόγραμμα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ζλότι (2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την ενίσχυση της άμυνας κατά μήκος των συνόρων της με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, το οποίο σχεδιάζει να ολοκληρώσει μέχρι το 2028.

Τα σύνορα με τη Λευκορωσία αποτελούν σημείο ανάφλεξης από τότε που οι μετανάστες άρχισαν να συρρέουν εκεί το 2021, αφού η Λευκορωσία άνοιξε ταξιδιωτικά γραφεία στη Μέση Ανατολή προσφέροντας μια νέα ανεπίσημη διαδρομή προς την Ευρώπη - μια κίνηση που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποσκοπούσε στη δημιουργία κρίσης.

Η Βαρσοβία έχει αυξήσει φέτος τις αμυντικές της δαπάνες σε ποσοστό άνω του 4% της οικονομικής της απόδοσης ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κούκουλα δήλωσε επίσης ότι το σημερινό υψηλό ενδιαφέρον των υποψηφίων να ενταχθούν στο στρατό θέτει ένα δίλημμα σχετικά με το αν θα πρέπει να προσληφθούν περισσότεροι νεοσύλλεκτοι από τους προβλεπόμενους στον προϋπολογισμό σε βάρος της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, ιδίως καθώς, όπως είπε, το ενδιαφέρον αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται απότομα από το 2027.

Το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων ανερχόταν σε περίπου 190.000 άτομα στο τέλος του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, εναέριων, ναυτικών, ειδικών δυνάμεων και δυνάμεων εδαφικής άμυνας. Η Πολωνία σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 300.000 στρατιώτες μέσα σε λίγα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

