Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Γεωργία καθώς το γραφείο του εισαγγελέα της χώρας ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη ότι ξεκινάει έρευνα για πιθανή παραποίηση του εκλογικού αποτελέσματος του Σαββάτου που φέρεται να ανέδειξε πρώτο το φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Όνειρο και μάλιστα με απόλυτη πλειοψηφία, αποτέλεσμα το οποίο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδίδουν σε νοθεία.

Θα κληθεί να καταθέσει η πρόεδρος της χώρας

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, μια επικριτής της κυβέρνησης που έχει επανειλημμένως κάνει λόγο για νοθεία, θα κληθεί να καταθέσει αύριο Πέμπτη στο πλαίσιο της έρευνας.

Εκλογικοί παρατηρητές, περιλαμβανομένων και εκείνων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), έχουν πει ότι η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από περιστατικά εκφοβισμού των ψηφοφόρων ή δωροδοκίες, ενώ οι παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσαν πως έγιναν μάρτυρες περιστατικών όπου κάλπες γέμισαν με ψηφοδέλτια και κατήγγειλαν σωματικές επιθέσεις εναντίον μελών της αποστολής τους.

Ωστόσο, οι παρατηρητές δεν μίλησαν ανοιχτά για νοθεία.

Η κεντρική εκλογική επιτροπή της Γεωργίας έχει ανακοινώσει ότι το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Ονειρο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό της τάξης του 54% έναντι 37,58% για τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι η νίκη του «Γεωργιανού Ονείρου» οδηγεί τη χώρα του Καυκάσου στην αγκαλιά της Μόσχας και απομακρύνει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ενωση, που αποτελεί πολύτιμο στόχο για ένα τμήμα του πληθυσμού, εγγεγραμμένο και στο Σύνταγμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

