Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε χάος η Γεωργία μετά τις εκλογές: Xιλιάδες διαδηλωτές μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι- Δείτε βίντεο

Χιλιάδες διαδηλωτές μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

Γεωργία- εκλογές: Xιλιάδες διαδηλωτές μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, μετά την έκκληση που απηύθυνε η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η Εκλογική Επιτροπή ανέδειξε νικητή των βουλευτικών κόμμα το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Ονειρο με το 54% των ψήφων σε μία εκλογική διαδικασία που, όπως κατήγγειλαν οι διεθνείς παρατηρητές, έβριθε παραβιάσεων και παρατυπιών, οι οποίες χρήζουν έρευνας, σύμφωνα με τις δυτικές χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γεωργία εκλογές διαδηλωτές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark