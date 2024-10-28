Γεωργία- εκλογές: Xιλιάδες διαδηλωτές μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την έδρα του κοινοβουλίου στο Τμπιλίσι για να διαμαρτυρηθούν για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, μετά την έκκληση που απηύθυνε η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι καταγγέλλοντας παραβιάσεις της εκλογικής διαδικασίας.

Η Εκλογική Επιτροπή ανέδειξε νικητή των βουλευτικών κόμμα το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα Γεωργιανό Ονειρο με το 54% των ψήφων σε μία εκλογική διαδικασία που, όπως κατήγγειλαν οι διεθνείς παρατηρητές, έβριθε παραβιάσεων και παρατυπιών, οι οποίες χρήζουν έρευνας, σύμφωνα με τις δυτικές χώρες.

Thousands of people protesting on the streets of #Georgia to protest the elections that took place on Saturday that the pro-Russian government won! pic.twitter.com/bN8siuska9 — EU Made Simple (@EU_Made_Simple) October 28, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

