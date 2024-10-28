Οι υπουργοί Εξωτερικών 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν σήμερα την «παραβίαση των διεθνών κανόνων» κατά τις βουλευτικές εκλογές στη Γεωργία, τις οποίες έκριναν «ασύμβατες με τα πρότυπα» που αναμένεται να τηρεί μια υποψήφια προς ένταξη χώρα.

«Οι διεθνείς παρατηρητές ανέφεραν παραβιάσεις (των κανόνων) κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και την ημέρα της ψηφοφορίας» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας.

Παράλληλα, οι ΥΠΕΞ επέκριναν «την πρόωρη επίσκεψη στη Γεωργία» του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ταξίδεψε σήμερα στο Τμπιλίσι για να στηρίξει τη φιλορωσική κυβέρνηση. Πρόσθεσαν ότι συμμερίζονται τις ανησυχίες των παρατηρητών και απαιτούν «αμερόληπτη έρευνα» για τις καταγγελίες που έχουν γίνει ενώ προειδοποίησαν ότι οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας θα πρέπει να είναι «ειρηνικές».

Δεκάδες χιλιάδες Γεωργιανοί, υποστηρικτές της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης, διαδήλωσαν σήμερα για να καταγγείλουν την «κλοπή», όπως λένε, των εκλογών.

Από την Ουάσινγκτον, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι συμμερίζεται τις εκκλήσεις των παρατηρητών για τη διερεύνηση όλων των καταγγελιών. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μϊλερ είπε ότι οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν να υπάρξουν συνέπειες εάν η κυβέρνηση της Γεωργίας δεν αλλάξει κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση και η εκλογική επιτροπή λένε ότι η ψηφοφορία ήταν ελεύθερη και δίκαιη, ενώ οι παρατηρητές σημείωσαν ότι κατέγραψαν σημαντικές παραβιάσεις.

Πηγή: skai.gr

