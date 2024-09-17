Το κοινοβούλιο της Γεωργίας ψήφισε το κείμενο του νόμου «περί οικογενειακών αξιών» που περιορίζει τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, όπου έχουν καταγγείλει η Ευρωπαϊκή Ενωση και οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Ο νόμος είναι αντίστοιχος με τον ισχύοντα στην Ρωσία και υπερψηφίσθηκε από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Το Γεωργιανό Ονειρο. Η αντιπολίτευση μποϊκόταρε την ψηφοφορία καταγγέλλοντας την υπερσυντηρητική και αντιδυτική στροφή της κυβέρνησης.

Συνολικά 84 βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νόμου και 0 κατά. Η ψήφισή του ενδέχεται να αναμοχλεύσει την ένταση στην Γεωργία καθώς πλησιάζουν οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου.

Ο νέος νόμος απαγορεύει «την προπαγάνδιση των ομοφυλικών και των αιμομικτικών σχέσεων» στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και τις «συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις που προωθούν τις ομοφυλικές σχέσεις».

Ο νόμος «παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Γεωργιανών και κινδυνεύει να ενισχύσει τον στιγματισμό και τις διακρίσεις κατά τμήματος του πληθυσμού», κατήγγειλε η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στην Ρωσία, παρόμοιος νόμος που απαγορεύει την «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ» ψηφίσθηκε εδώ και δέκα περίπου χρόνια και έκτοτε έχει διευρυνθεί αφού η Μόσχα πρόσθεσε το «διεθνές κίνημα ΛΟΑΤΚΙ» στην λίστα των «τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών» οργανώσεων.

Το κόμμα Το Γεωργιανό Ονειρο κατηγορείται ότι ενισχύει όλο και περισσότερο την στροφή του προς την Μόσχα, παρά τον πόλεμο της Ρωσίας στην χώρα το 2008, και ότι αντλεί έμπνευση από τους κατασταλτικούς ρωσικούς νόμους.

Μαζικές διαδηλώσεις οργανώθηκαν τους τελευταίους μήνες στην Γεωργία κατά του νόμου «περί ξένης επιρροής», αντιγραφή του ρωσικού νόμου «περί ξένων πρακτόρων», στον οποίο στηρίχθηκε η καταστολή κάθε αντιπολιτευόμενης φωνής στην Ρωσία. Και ο νόμος αυτό έχει επίσης δριμύτατα επικριθεί από την Δύση. Η γεωργιανή αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιδιώκει προσέγγιση με την Μόσχα και ότι θέτει σε κίνδυνο την προοπτική της ένταξης της χώρας στη Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Γεωργία έλαβε τον Δεκέμβριο 2023 το στάτους της υποψήφιας για ένταξη στην Ενωση χώρας, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Η Γεωργία επιδιώκει επίσης την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν πριν από το καλοκαίρι την ντε φάκτο διακοπή της ενταξιακής διαδικασίας εν αναμονή μίας πολιτικής αλλαγής στο Τμπιλίσι.

Το κόμμα Το Γεωργιανό Ονειρο κατηγορεί την Δύση ότι υπονομεύει τις «παραδοσιακές αξίες», ένα σχήμα που χρησιμοποιεί συστηματικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.