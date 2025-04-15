Δύο και πλέον μήνες αφότου ο ηθοποιός Gene Hackman και η σύζυγός του Betsy Arakawa βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Νέο Μεξικό, έρχονται στη δημοσιότητα νέες αποκαλύψεις.

Ο 95χρονος ηθοποιός και η 65χρονη σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στις 26 Φεβρουαρίου, αφού το προσωπικό ασφαλείας είδε τα πτώματά τους από ένα παράθυρο και ειδοποίησε τις αρχές.

Ενώ η δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα θεωρήθηκε μια πρώτη αιτία θανάτου, δεδομένου ότι βρέθηκε νεκρός και ένας από τους σκύλους τους, αυτό αποκλείστηκε αργότερα.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό σε ξεχωριστά δωμάτια της έπαυλής τους, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι ερευνητές αρχικά έκριναν τους θανάτους ως ύποπτους, αλλά σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εισβολής.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε γύρω στις 18 Φεβρουαρίου από σοβαρή καρδιακή νόσο, με την προχωρημένη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα, ενώ η σύζυγός του Μπέτσι πέθανε στις 12 Φεβρουαρίου από χανταϊό.

Τα νέα σοκαριστικά ευρήματα

Ωστόσο, αποκαλυπτικά είναι τα αρχεία του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Νέου Μεξικού γύρω από τον θάνατο του ηθοποιού και της συζύγου του, Betsy Arakawa.

Σε οκτώ ανεξάρτητα μέρη της ιδιοκτησίας του ηθοποιού βρέθηκαν νεκρά τρωκτικά και φωλιές, όπως έδειξε η περιβαλλοντική αξιολόγηση της έκτασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, περιττώματα τρωκτικών βρέθηκαν σε τρία γκαράζ, δύο μικρές κατοικίες και τρία υπόστεγα. Ένα ζωντανό τρωκτικό, ένα νεκρό τρωκτικό και μια φωλιά τρωκτικών βρέθηκαν στα τρία γκαράζ.

Η κτηνίατρος δημόσιας υγείας της πολιτείας, Έριν Φιπς, ανέφερε ότι στην κύρια κατοικία του ζεύγους η έκθεση στον ιό ήταν χαμηλή, καθώς δεν είχε σημάδια δραστηριότητας τρωκτικών. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα τρωκτικά είχαν πρόσβαση σε κτίρια, οχήματα, ενώ βρέθηκαν και ζωντανές παγίδες σε άλλα σημεία της ιδιοκτησίας.

Η 65χρονη Betsy Arakawa, όπως έχει γίνει γνωστό, πέθανε από χανταϊό, μια σπάνια ασθένεια που ο άνθρωπος μπορεί να κολλήσει από την επαφή με τρωκτικά, περιττώματα τρωκτικών, σάλιο και ούρα, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή του Νέου Μεξικού.

Ο χανταϊός εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα το 1978, όταν ερευνητές απομόνωσαν τον ιό από ένα ποντίκι. Ο ιός είναι σπάνιος στις ΗΠΑ, με λιγότερα από 50 κρούσματα να αναφέρονται ετησίως. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ αναφέρονται ετησίως περίπου 2.000 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Ωστόσο, μετά τον θάνατο της Arakawa, υπήρξαν άλλα τρία θύματα στην πόλη Mammoth Lakes της Καλιφόρνια. Στη διαθήκη του Χάκμαν του 1995 -την οποία παντρεύτηκε το 1991- η Αρακαουά αναφέρεται ως μοναδική κληρονόμος του. Μάλιστα, σε αυτή είχε προβλεφθεί ότι αν πεθάνουν μέσα σε 90 ημέρες ο ένας από τον άλλον, τα έσοδα από την περιουσία θα δοθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ο Χάκμαν αποσύρθηκε από την υποκριτική μετά την ταινία «Welcome to Mooseport» του 2004 και σπάνια εμφανιζόταν στη δημοσιότητα τις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν.

