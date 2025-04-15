Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει προς το παρόν «σαφές περίγραμμα» συμφωνίας ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία, αλλά ότι υπάρχει πολιτική βούληση να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας.
Σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ ήταν θετικές και χρήσιμες, αλλά αρνήθηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ειρηνευτική διευθέτηση.
Η Ρωσία και οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για την ειρήνη, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε, την ώρα που ο «αρχικατάσκοπος» της Ρωσίας Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωνε ότι Μόσχα και Μινσκ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την ευρωπαϊκή «κλιμάκωση».
Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αμοιβαία συνεργασία Ρωσίας – ΗΠΑ, που μπορεί να συμβάλλει στη σταθεροποίηση του κόσμου, τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις θετικές και ουσιαστικές επαφές με τις ΗΠΑ, σημείωσε ο Πεσκόφ.
Η Ουκρανία και ορισμένοι από τους Ευρωπαίους συμμάχους της κατηγορούν τη Ρωσία δεν θέλει πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο, κερδίζοντας χρόνο με τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Ο Πεσκόφ κατηγόρησε την ΕΕ, ότι την ώρα των ειρηνευτικών προσπαθειών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, συνεχίζει να υποστηρίζει το καθεστώς του Κιέβου στην επιθυμία του να συνεχίσει τον πόλεμο.
Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δεν σχολίασε αν η Ρωσία είναι έτοιμη να παραλάβει τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, στο πλαίσιο μιας ιρανοαμερικανικής συμφωνίας.
