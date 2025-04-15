Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει «αμοιβή» για τη σύλληψη τριών «μυστικών πρακτόρων» της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) που ειδικεύεται στις υποκλοπές και την κυβερνοκατασκοπεία, οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι τον περασμένο Φεβρουάριο πραγματοποίησαν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των χειμερινών Ασιατικών Αγώνων.

Η υπόθεση δεν έχει συνδεθεί με τον εμπορικό πόλεμο που εξαπολύθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Κίνας, όμως η ανακοίνωση αυτή γίνεται σε μια περίοδο ισχυρών εντάσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό.

Η αστυνομία της Χαρμπίν (βορειοανατολική Κίνα) ανακοίνωσε σήμερα πως περιέλαβε στον κατάλογο των καταζητουμένων τρεις «μυστικούς πράκτορες» της NSA - τους Katheryn A. Wilson, Robert J. Snelling και Stephen W. Johnson.

Η αστυνομία της Χαρμπίν λέει πως προσφέρει «αμοιβή» σε όποιον παράσχει «χρήσιμες πληροφορίες» ή «συμβάλει στη σύλληψη των υπόπτων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανταλλάσσουν τακτικά κατηγορίες για κατασκοπεία.

Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα πρόσωπα που κρίνονται ένοχα για κατασκοπεία στην Κίνα μπορεί να καταδικασθούν σε θάνατο ή σε ισόβια κάθειρξη.

Ένας κινέζος μηχανικός καταδικάσθηκε σε θάνατο επειδή διαβίβασε διαβαθμισμένες πληροφορίες σε μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών, είχε ανακοινώσει το Μάρτιο η κινεζική υπηρεσία εθνικής ασφαλείας.

Η υπόθεση

Οι 3 Αμερικανοί κατηγορούνται ότι διεξήγαγαν κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των χειμερινών Ασιατικών Αγώνων, που πραγματοποιήθηκαν το Φεβρουάριο στη Χαρμπίν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ύποπτοι ως πράκτορες της NSA «πραγματοποίησαν επανειλημμένα κυβερνοεπιθέσεις στην κρίσιμης σημασίας κινεζική υποδομή πληροφορικής και συμμετείχαν σε κυβεροεπιθέσεις εναντίον της Huawei και άλλων επιχειρήσεων».

China accuses US of launching 'advanced' cyberattacks, names alleged NSA agents https://t.co/3z4japasU0 pic.twitter.com/YDE01CCKaq — Reuters (@Reuters) April 15, 2025

Οι κινεζικές αρχές είχαν ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου ότι κατέγραψαν περισσότερες από 270.000 προερχόμενες από το εξωτερικό κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των συστημάτων των Ασιατικών Αγώνων της Χαρμπίν.

Έκτοτε έρευνα «αποκάλυψε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις της αμερικανικής NSA είχαν κυρίως στόχο τα κρίσιμης σημασίας συστήματα πληροφορικής» των Ασιατικών Αγώνων που σχετίζονται με τις εγγραφές, με τη διαχείριση των αφίξεων και των αναχωρήσεων και με τη μαγνητοσκόπηση των αγωνισμάτων, διευκρίνισε σήμερα το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Αυτά τα συστήματα «περιείχαν ευαίσθητα δεδομένα για τους συμμετέχοντες» και «η NSA προδήλως επεδίωκε να κλέψει τις ιδιωτικές πληροφορίες των αθλητών», υπογράμμισε το πρακτορείο.

