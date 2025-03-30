Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο διαμαρτυρήθηκαν το Σάββατο κατά του Ίλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές τους να διαλύσουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στις εκθεσιακές εκθέσεις της Tesla σε όλες τις ΗΠΑ αλλά σε πολλές περιοχές όλου του κόσμου.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας ζήτησαν από τον κόσμο να κάνει τρία πράγματα: να μην αγοράσει Tesla, να πουλήσει τις μετοχές της Tesla και να συμμετάσχει στο κίνημα «Tesla Takedown».

«Βλάπτοντας την Tesla θα σταματήσουμε τον Μασκ», είναι ένα από τα σλόγκαν. «Με το να σταματήσουμε τον Μασκ θα βοηθήσουμε στο να σωθούν ζωές και η δημοκρατία μας», τονίζουν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με τη Guardian.

Το Σάββατο, οργανώθηκαν περισσότερες από 200 διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο, μπροστά από εκθεσιακούς χώρους της Tesla στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλη την Ευρώπη σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάθε διαδήλωση ήταν τοπικά οργανωμένη με πρωτότυπα θέματα. Στην Ιρλανδία ήταν το "Smash the Fash" και στην Ελβετία το "Down with Doge". Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από το κίνημα «Tesla Takedown» δείχνουν κόσμο να συγκεντρώθηκε και στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, κοντά στο σημείο όπου ήταν προηγουμένως η έδρα της Tesla, και στο Όστιν του Τέξας, όπου είναι τώρα τα κεντρικά γραφεία.

During the "Tesla Takedown" liberal protests today, PRO-DOGE and PRO-ELON MUSK people are coming out forming a "Tesla Shield" to counterprotest! pic.twitter.com/Qc8x6qA0f1 — JOSH DUNLAP (@JDunlap1974) March 30, 2025

Το τελευταίο διάστημα έχει μεγαλώσει πολύ το κίνημα κατά της Tesla. Έχουν καταγραφεί εμπρησμοί οχημάτων, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες βάζουν αυτοκόλλητα που γράφουν πως αγόρασαν το Tesla τους πριν «τρελαθεί ο Μασκ».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε οποιαδήποτε βία κατά των αντιπροσωπειών Tesla ως «εγχώρια τρομοκρατία».

Οι διοργανωτές του Tesla Takedown πάντως καταδικάζουν τον βανδαλισμό. «Είμαστε ένα μη βίαιο κίνημα διαμαρτυρίας από τη βάση», αναφέρει η ομάδα. «Είμαστε αντίθετοι με τη βία και την καταστροφή περιουσίας. Η ειρηνική διαμαρτυρία σε δημόσια περιουσία δεν είναι εγχώρια τρομοκρατία», τονίζουν.

Πηγή: skai.gr

