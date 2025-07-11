Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δήλωσε σήμερα ότι έχει καταγράψει τουλάχιστον 798 θανάτους κοντά σε σημεία διανομής που διαχειρίζεται το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) και κοντά σε οχηματοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια από άλλες οργανώσεις αρωγής, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών.

Το GHF χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρίες ασφαλείας και επιμελητείας για την παράδοση προμηθειών στη Γάζα, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα υπό τον ΟΗΕ που σύμφωνα με το Ισραήλ επέτρεπε στους μαχητές να χρησιμοποιούν τη βοήθεια για άλλους σκοπούς, όπως μεταδίδει το Reuters.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει το σχέδιο «εγγενώς μη ασφαλές» και παράβαση των ανθρωπιστικών κανόνων της αμεροληψίας.

«Έως την 7η Ιουλίου, έχουμε καταγράψει 798 φόνους, μεταξύ των οποίων 615 κοντά σε σημεία του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα, και 183, καθώς φαίνεται, στη διαδρομή ανθρωπιστικών οχηματοπομπών», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Ραβίνα Σαμντασανί, εκπρόσωπος της OHCHR.

Το GHF ξεκίνησε τη διανομή πακέτων τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Μαΐου και έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί ότι έχουν συμβεί περιστατικά στα δικά του σημεία.

Πηγή: skai.gr

