Ο ΟΗΕ παρέδωσε καύσιμα στη Γάζα, για πρώτη φορά έπειτα από 130 ημέρες

Μια ομάδα των Ηνωμένων Εθνών πέρασε στη Λωρίδα της Γάζας περίπου 75.000 λίτρα καυσίμων την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Στεφάν Ντουζαρίκ σήμερα.

Αυτή ήταν η πρώτη παράδοση καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα εδώ και 130 ημέρες.

«Η ποσότητα που μπήκε χθες δεν αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες ούτε για μία ημέρα. Τα καύσιμα ακόμη λείπουν και κάποιες υπηρεσίες θα διακοπούν εάν δεν περάσουν μεγαλύτερες ποσότητες αμέσως», είπε ο Ντουζαρίκ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Λίγο νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανέφερε ότι οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 64. Από αυτούς, οι 17 –μεταξύ των οποίων και παιδιά– σκοτώθηκαν από πλήγμα έξω από μια κλινική στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου ο ισραηλινός στρατός είπε ότι στόχευε έναν μαχητή της Χαμάς.

Η κλινική αυτή διευθύνεται από την ανθρωπιστική, μη κυβερνητική οργάνωση Project HOPE, η οποία ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν δέκα παιδιά και δύο γυναίκες. «Οι κλινικές του Project HOPE είναι καταφύγια στη Γάζα, όπου οι άνθρωποι μεταφέρουν τα παιδιά τους, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν φροντίδα κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη τους ή όπου αντιμετωπίζουμε τον υποσιτισμό. Όμως σήμερα το πρωί, αθώες οικογένειες δέχτηκαν ανελέητη επίθεση ενώ περίμεναν στην ουρά να ανοίξουν οι πόρτες», ανέφερε ένα στέλεχος της οργάνωσης αυτής, ο Ράμπιχ Τορμπάι, ζητώντας την άμεση κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

