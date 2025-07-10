Νετανιάχου: Διαπραγμάτευση του τέλους του πολέμου στη Γάζα, υπό προϋποθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί μια «μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο παλαιστινιακός θύλακας θα αποστρατιωτικοποιηθεί.

«Στην αρχή της εκεχειρίας (των 60 ημερών) θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για το οριστικό τέλος του πολέμου» αναφέρει ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, εν μέσω των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς. Ωστόσο, έθεσε πολλούς όρους: «η Χαμάς πρέπει να καταθέσει τα όπλα, η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί, η Χαμάς να μην έχει πλέον στρατιωτικές ή κυβερνητικές δυνατότητες».

«Εάν αυτά μπορούν να επιτευχθούν με διαπραγμάτευση, τόσο το καλύτερο. Διαφορετικά, θα τα επιτύχουμε με άλλα μέσα, με την ισχύ του ηρωικού στρατού μας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα για την επίτευξη μιας εκεχειρίας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Συγγενείς των ομήρων ζητούν να απελευθερωθούν όλοι μαζί, όμως ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό δεν εξαρτάται από το Ισραήλ. «Διαπραγματευόμαστε με μια βάναυση τρομοκρατική οργάνωση και θέλουμε να τους απελευθερώσουμε όλους ταυτόχρονα. Αλλά αυτό δεν είναι στο χέρι μας», είπε σε αυτό το μήνυμά του.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, οι 49 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι οι 27 από αυτούς είναι νεκροί

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

