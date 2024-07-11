Hλεία: Φωτιά στο Βαρθολομιό

Συναγερμός έχει σημάνει στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς έχει ξεσπάσει πυρκαγιά στην περιοχή των Θινών Βαρθολομιού σε αγροτική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στην περιοχή επιχειρούν και τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά καίει κυρίως σε έκταση με ξερά χόρτα και δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

