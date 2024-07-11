Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητά την άρση των περιορισμών στη χρήση δυτικών όπλων εναντίον στόχων βαθιά μέσα στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι θα «αλλάξει το παιχνίδι» στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Ο Αντρίι Γέρμακ δεν κατονόμασε τους περιορισμούς που έχουν επιβάλλει συγκεκριμένες χώρες, αλλά το σχόλιό του ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την απαγόρευση στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιδρομές βαθιά μέσα στη Ρωσία με όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ, μετά από ρωσικό χτύπημα πυραύλων σε νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου.

«Οι εταίροι πρέπει να άρουν οποιουσδήποτε περιορισμούς για τη χρήση όπλων ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις ρωσικές επιθέσεις συμπεριλαμβανομένου του εδάφους της Ρωσίας», είπε ο Γέρμακ σε δημόσιο φόρουμ την τελευταία ημέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ.

"Είναι αδύνατο να τους πολεμήσουμε", συνέχισε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία δεν έχει "κανέναν περιορισμό. Ο εχθρός μπορεί να επιτεθεί απευθείας στους πολίτες μας, στα παιδικά νοσοκομεία, στα σχολεία και εμείς έχουμε αυτούς τους περιορισμούς".

«Θα πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή του παιχνιδιού» εάν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας άρουν όλα τα όρια στη χρήση των όπλων τους «και ελπίζω ότι οι εταίροι μας να το καταλάβουν και να συμφωνήσουν σε αυτές τις αποφάσεις το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Γέρμακ, επικεφαλής του επιτελείου του Προέδρου Volodymyr. Ζελένσκι.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας κοντά στα σύνορα, αλλά απαγορεύει τη χρήση τους για χτυπήματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Σε άλλα θέματα, ο Γέρμακ είπε ότι η Ουκρανία είναι «ικανοποιημένη» με το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, η τελική δήλωση της οποίας ανέφερε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί συνιστούν μια «γέφυρα» για την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία .

Το "επόμενο βήμα " θα πρέπει να είναι μια πρόσκληση προς την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, είπε ο Γέρμακ.



Πηγή: skai.gr

