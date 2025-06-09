Επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου για τη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μιλήσει σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα πραγματοποιηθεί καθώς ο Τραμπ προσπαθεί να επιταχύνει τη βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα και προσπαθεί να πείσει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

