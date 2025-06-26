Το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτο μετά τα αμερικανικά πλήγματα στις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, πιστεύουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιστεύουν πως το απόθεμα των 408 κιλών ουρανίου, εμπλουτισμένου σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, δεν ήταν συγκεντρωμένο στο Φορντό, ένα από τα δύο κύρια εργοστάσια εμπλουτισμού, τη στιγμή της επίθεσης του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τους Financial Times, οι πρώτες εκτιμήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα στο ότι το απόθεμα είχε διανεμηθεί σε διάφορες άλλες τοποθεσίες.

Τα ευρήματα αυτά θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι βομβαρδισμοί «εξάλειψαν» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. εξακολουθούν να αναμένουν πλήρη αναφορά για την έκταση των ζημιών στο Φορντό, μία εγκατάσταση βαθιά μέσα σε βουνό, κοντά στην ιερή πόλη Κομ, ενώ μια αρχική έκθεση αναφέρει «εκτεταμένες ζημιές, αλλά όχι πλήρη καταστροφή της υποδομής».

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο είχε μετακινηθεί πριν από τον αμερικανικό βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων, ο οποίος ακολούθησε ημέρες ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ισχυρές διατρητικές βόμβες bunker-buster για να πλήξουν το Φορντό και το Νατάνζ, το άλλο βασικό ιρανικό εργοστάσιο εμπλουτισμού, την Κυριακή. Εκτόξευσαν επίσης πυραύλους cruise κατά μιας τρίτης εγκατάστασης, στην Ισφαχάν, η οποία χρησιμοποιούνταν στον κύκλο μετατροπής καυσίμου και για αποθήκευση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια συνόδου του ΝΑΤΟ: «Πιστεύω πως όλα τα πυρηνικά υλικά βρίσκονται εκεί κάτω, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν».

Παράλληλα, απέρριψε προκαταρκτική αμερικανική εκτίμηση που διέρρευσε στα ΜΜΕ και ανέφερε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καθυστέρησε μόνο κατά μερικούς μήνες.

Η Ισραηλινή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εκτιμά πως τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα καθυστέρησαν την ικανότητα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα κατά πολλά χρόνια.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι εάν η Τεχεράνη διατήρησε το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και έχει εγκαταστήσει προηγμένες φυγοκεντρικές μηχανές σε κρυφές τοποθεσίες, ίσως εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα παραγωγής σχάσιμου υλικού για όπλα.

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς.

Ειδικοί ανέφεραν ότι τα 408 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου είχαν αποθηκευτεί στο Φορντό, στο Νατάνζ και στην Ισφαχάν πριν από την ισραηλινή επίθεση στις 13 Ιουνίου.

Το συνολικό απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν ανέρχεται σε περισσότερα από 8.400 κιλά, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του είναι χαμηλού εμπλουτισμού.

Δορυφορικές εικόνες του Φορντό μετά τον βομβαρδισμό της Κυριακής δείχνουν ότι οι είσοδοι των σηράγγων έχουν σφραγιστεί με χώμα, ενώ φαίνονται σημεία που ενδέχεται να είναι τα σημεία εισόδου των αμερικανικών διατρητικών βομβών ακριβείας 30.000 λιβρών. Οι δρόμοι πρόσβασης φαίνονται επίσης κατεστραμμένοι.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέστειλε επιστολή στη ΔΟΑΕ στις 13 Ιουνίου, προειδοποιώντας ότι το Ιράν «θα λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία του πυρηνικού εξοπλισμού και των υλικών του».

Ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρητές της IAEA, που δεν έχουν καταφέρει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, θα πρέπει να τους επιτραπεί η επιστροφή για να επαληθεύσουν τα αποθέματα ουρανίου, ιδίως για τα 408 κιλά που έχουν εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%.



Οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει οριστικά στοιχεία στους Ευρωπαίους συμμάχους τους σχετικά με την κατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετά τα πλήγματα, και αποφεύγουν να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις για το πρόκειται να διαχειριστούν την κρίση με την Τεχεράνη στο μέλλον, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που επικαλούνται οι FT.

Στην παρούσα φάση η διαχείριση των σχέσεων με το Ιράν έχει τεθεί σε αναμονή ενόψει μιας νέας πρωτοβουλίας από την Ουάσινγκτον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης στην πυρηνική κρίση, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες αυτή την εβδομάδα δεν υπέδειξαν συγκεκριμένη κατεύθυνση.



