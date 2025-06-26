Χέγκσεθ για την κάλυψη των αμερικανικών επιθέσεων: Αναγνωρίστε την ιστορική αλλαγή στην ασφάλεια των ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπερασπίστηκε την Πέμπτη τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και επέκρινε τα αμερικανικά ΜΜΕ που δήλωσαν ότι οι επιθέσεις δεν επέφεραν καθοριστικό πλήγμα στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Ελπίζω, με όλο το μελάνι που χύθηκε, όλα τα μέσα ενημέρωσης να βρουν τον χρόνο να αναγνωρίσουν όπως πρέπει αυτήν την ιστορική αλλαγή στην ασφάλεια της ηπείρου που προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν άλλοι πρόεδροι, για την οποία μίλησαν άλλοι πρόεδροι», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ το πέτυχε. Είναι μια τεράστια υπόθεση».

Επέκρινε την αποκάλυψη των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με την οποία προκαταρκτική αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ σημείωνε ότι η επίθεση δεν εξαφάνισε βασικά στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά απλώς το ανέβαλε κατά μερικούς μήνες.

«Ήταν προκαταρκτική (η αξιολόγηση), μιάμιση μέρα μετά την πραγματική επίθεση, και παραδέχεται εγγράφως ότι απαιτούνται εβδομάδες για να συσσωρευτούν τα απαραίτητα δεδομένα για να γίνει μια τέτοια αξιολόγηση», υποστήριξε ο υπουργός Άμυνας.

Μιλώντας πέντε ημέρες μετά την επίθεση, ο Χέγκσεθ είπε ότι ο πρόεδρος «δημιούργησε τις συνθήκες για τον τερματισμό του πολέμου, αποδεκατίζοντας - επιλέξτε τη λέξη σας - εξαφανίζοντας, καταστρέφοντας τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν».

Αγνοώ οποιαδήποτε πληροφορία ότι υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο μεταφέρθηκε από το Ιράν πριν από τις επιθέσεις, πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές δεν κατέστρεψαν την πυρηνική ικανότητα του Ιράν και καθυστέρησαν την πρόοδο μόνο κατά μερικούς μήνες, σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη επιτέθηκε εκ νέου σε δημοσιογράφους των CNN και των New York Times για τον τρόπο κάλυψης της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν ασκώντας πιέσεις για την απόλυσή τους.



Πηγή: skai.gr

