Τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης από ισραηλινούς βομβαρδισμούς διαφόρων περιοχών στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA και ανακοινώθηκε από την υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Παιδιά και γυναίκες βρίσκονται ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε κτίριο κατοικιών στην οδό αλ-Τζαλάα της πόλης της Γάζας που βομβαρδίσθηκε, μετέδωσε το WAFA. Άλλοι 15 σκοτώθηκαν από το βομβαρδισμό ενός σπιτιού όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι δυτικά του καταυλισμού της Νουσεϊράτ στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Στη δυτική περιοχή της πόλης της Ράφα, στο νότιο τμήμα, 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το WAFA, σε ένα πλήγμα εναντίον ανθρώπων που παρείχαν βοήθεια. Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως επτά από τους νεκρούς από το πλήγμα στη Ράφα ήταν μέλη δυνάμεων ασφαλείας που είχαν αναλάβει την ασφάλεια των φορτηγών που μεταφέρουν τη βοήθεια σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος.

Νωρίτερα τραυματιοφορείς είχαν δηλώσει πως τουλάχιστον άλλοι 30 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση στη Ράφα και μερικοί απ' αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη γειτονική πόλη Χαν Γιουνίς, άλλη μια ομάδα μελών δυνάμεων ασφαλείας, που είχαν αναλάβει την ασφάλεια των φορτίων βοήθειας, επλήγη σε χωριστή ισραηλινή αεροπορική επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών απ' αυτούς, σύμφωνα με τραυματιοφορείς. Εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας της Γάζας, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως από το πλήγμα στη Χαν Γιουνίς σκοτώθηκαν πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που προστάτευαν τα φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

