Άραβες διαμεσολαβητές δήλωσαν στη Wall Street Journal ότι η Χαμάς αποδέχθηκε ένα βασικό ισραηλινό αίτημα για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιτρέποντας στα ισραηλινά στρατεύματα να παραμείνουν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, δηλαδή όπως διευκρινίζει η εφημερίδα σε προσωρινή βάση.



Με τη φερόμενη συμφωνία η Χαμάς υποκύπτει σε δύο από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσαν Άραβες μεσολαβητές, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να απελευθερώσει ορισμένους ομήρους σε διάστημα ολίγων ημερών παρά την επανειλημμένη αποτυχία ανάλογων διαπραγματευτικών προσπαθειών. Η Χαμάς επί μήνες επέμενε ότι δεν θα συμφωνούσε σε τίποτε άλλο εκτός από το οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα και την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα.



Ένας Άραβας διπλωμάτης τόνισε την Τετάρτη στους Times of Israel ότι φαίνεται να υπάρχουν «ενδείξεις» ότι οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να δείξουν ευελιξία όσον αφορά τους όρους της αποχώρησης των IDF από τη Γάζα, ιδιαίτερα από τους Διαδρόμους της Φιλαδέλφειας και του Νετζαρίμ.



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι δύο πλευρές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός, διάρκειας 60 ημερών κατά την οποία έως και 30 όμηροι — συμπεριλαμβανομένων πολιτών των ΗΠΑ — θα απελευθερωθούν. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα επέτρεπε μεγαλύτερες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναφέρει το δημοσίευμα.



Οι διαμεσολαβητές αναφέρουν ότι την Κυριακή η τρομοκρατική ομάδα υπέβαλε κατάλογο ομήρων, συμπεριλαμβανομένων υπηκόων ΗΠΑ, γυναικών, ηλικιωμένων ομήρων και ατόμων με ιατρικές παθήσεις. Τα ονόματα πέντε νεκρών ομήρων ήταν επίσης στη λίστα, αναφέρεται. Ήταν η πρώτη φορά που παραδόθηκε λίστα ομήρων μετά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Νοέμβριο, αναφέρει η εφημερίδα.



Η έκθεση αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, και ότι στη συνέχεια η Χαμάς θα αναλάβει να εξακριβώσει πού βρίσκονται οι εναπομείναντες όμηροι και οι συνθήκες κράτησής τους.



Το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμα ότι οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές πιέζουν για την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων στην αρχική φάση της κατάπαυσης του πυρός, αλλά συμφώνησαν σε μια σταδιακή απόσυρση από τον Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Ισραήλ είπε στους μεσολαβητές ότι θα επανατοποθετήσει στρατεύματα σε περιοχές της Γάζας, αλλά απέρριψε την πρόταση για περιορισμό της παρουσίας του σε ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου τμήματος της Λωρίδας.

Ο Διάδρομος της Φιλαδέλφειας

Ο Διάδρομος της Φιλαδέλφειας είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μήκους 14 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων που εκτείνεται κατά μήκος του συνόλου των συνόρων μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.



Αρχίζει από τη Μεσόγειο Θάλασσα και φτάνει μέχρι το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ στο «τρίγωνο» των συνόρων της Γάζας, της Αιγύπτου και του Ισραήλ.



Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συνθήκης του 1979 μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ και πήρε το όνομά της από την κωδική ονομασία του ισραηλινού στρατού για την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.



Εκείνη την εποχή, το Ισραήλ είχε συμφωνήσει να τερματίσει τη 12ετή κατοχή της αιγυπτιακής χερσονήσου του Σινά, αλλά συνέχιζε να κατέχει τη Λωρίδα της Γάζας στην Παλαιστίνη.



Οι Αιγύπτιοι αναφέρονται στην περιοχή με το όνομα Διάδρομος Σαλάχ αλ Ντιν (Σαλαδίνος), που πήρε το όνομά του από τον ιδρυτή της δυναστείας των Αγιουβιδών, ο οποίος νίκησε τους

Σταυροφόρους στην Ιερουσαλήμ το 1187.



Ο Διάδρομος περιλαμβάνει το πέρασμα της Ράφα, το μοναδικό σημείο διέλευσης μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.



Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1979, το Ισραήλ είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει περιορισμένες ένοπλες δυνάμεις στον Διάδρομο, αποτελούμενες από τέσσερα τάγματα πεζικού, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις τους και τις οχυρώσεις πεδίου, μαζί με παρατηρητές του ΟΗΕ. Δεν του επιτρεπόταν να αναπτύξει άρματα μάχης, πυροβολικό ή αντιαεροπορικούς πυραύλους, εκτός από μεμονωμένους πυραύλους εδάφους - αέρος.

Ο Διάδρομος Νετζαρίμ



Ο Διάδρομος Νετζαρίμ, έκτασης 6 χιλιομέτρων, χωρίζει τη βόρεια και τη νότια Γάζα.



Δημιουργήθηκε από τις IDF κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, και εκτείνεται από τα σύνορα του Ισραήλ με την πόλη της Γάζας μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα.



Η αυθαίρετη γραμμή πήρε το όνομά της από τον Νετζαρίμ, έναν από τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς που υπήρχαν στη Λωρίδα της Γάζας πριν από την αποχώρηση του Ισραήλ το 2005.



Ο Διάδρομος Νετζαρίμ αποτελείται από στρατιωτικές βάσεις και χρησιμοποιείται από τις ισραηλινές δυνάμεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μετακινήσεων των Παλαιστινίων μεταξύ της βόρειας και της νότιας Γάζας. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Αναλυτές λένε ότι ο o νεοσύστατος Διάδρομος είναι μια προσπάθεια του Ισραήλ να ελέγχει μόνιμα τη ζωή στη Γάζα μετά τον πόλεμο, χωρίς απαραίτητα να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή.



Πηγή: skai.gr

