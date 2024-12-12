«Εκατόμβη» σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), «σφαγή» σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (ΔΟΔ): οι ετήσιες εκθέσεις τόσο της μη κυβερνητικής οργάνωσης, όσο και του συλλογικού φορέα αποδίδουν στον ισραηλινό στρατό το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων δημοσιογράφων σε παγκόσμια κλίμακα το 2024.

Ο απολογισμός της ΜΚΟ, που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα, αναφέρει ότι «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι υπεύθυνος για τον θάνατο» 18 δημοσιογράφων φέτος, 16 στη Λωρίδα της Γάζας και άλλων 2 στον Λίβανο.

Πρόκειται για το ένα τρίτο του συνόλου των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν κατά την άσκηση ή εξαιτίας του επαγγέλματός τους σε διεθνές επίπεδο το 2024, που ανήλθαν σε 54 με βάση της καταμέτρηση των RSF (σταματά την 1η Δεκεμβρίου).

Στη δική της έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα προχθές Τρίτη, η ΔΟΔ ανέφερε από την πλευρά της πως οι μισοί και πλέον από τους δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν φέτος (55 από τους 104) έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα.

«Απορρίπτουμε αυτούς τους αριθμούς, δεν θεωρούμε ότι είναι σωστοί», ήταν η απάντηση του εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης Δαυίδ Μένσερ σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου χθες.

«Ξέρουμε πως οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στη Γάζα δρουν πιθανόν υπό την αιγίδα της Χαμάς κι όσο δεν έχει καταστραφεί η Χαμάς δεν τους επιτρέπεται να μεταδίδουν πληροφορίες ελεύθερα», συνέχισε.

Οι ετήσιοι απολογισμοί της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και της RSF γενικά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, λόγω ασυμφωνίας των μεθόδων τους.

Η RSF δεν αναφέρεται σε θανάτους δημοσιογράφων παρά μόνο αφού έχει στα χέρια της τεκμήρια ότι σκοτώθηκαν «εξαιτίας της δραστηριότητάς τους» κι όχι για λόγους «ανεξάρτητους από το επάγγελμά τους», ούτε για όσους δεν έχει ακόμη επαληθεύσει τη «σχέση με τη δουλειά τους».

Όμως, πέρα από τους αριθμούς, η RSF και η ΔΟΔ συμφωνούν στην εξής διαπίστωση: «η Παλαιστίνη είναι η πιο επικίνδυνη χώρα για τους δημοσιογράφους», καταγράφοντας «τον υψηλότερο αριθμό θανάτων από κάθε άλλη χώρα εδώ και πέντε χρόνια», τονίζει σήμερα η ΜΚΟ, που έχει έδρα το Παρίσι.

Συνολικά, «πάνω από 145» δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό από τον Οκτώβριο του 2023 στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους «τουλάχιστον 35 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», κατά τη ΜΚΟ. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται αντίστοιχα στους 155 και στους 40 αν συμπεριληφθεί ο Λίβανος, προσθέτει η RSF, κάνοντας λόγο περί «εκατόμβης άνευ προηγουμένου».

Η οργάνωση επισημαίνει ακόμη πως υπέβαλε τέσσερις αναφορές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για «εγκλήματα πολέμου σε βάρος δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό».

«Η δημοσιογραφία απειλείται με εξαφάνιση στον θύλακο της Γάζας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Αν Μποκαντέ, διευθύντρια εκδόσεων της RSF.

Έκανε λόγο για «μαύρο» («blackout») που έχει «πολλαπλές διαστάσεις «πέρα από τις «ωμότητες που διαπράττονται απευθείας σε βάρος δημοσιογράφων», στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει «να απαγορεύεται η πρόσβαση για πάνω από έναν χρόνο» και πλέον «ολόκληροι τομείς είναι πλέον εντελώς αδιάβατοι, επομένως δεν γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί».

Ο Άντονι Μπελανζέρ, ο γενικός γραμματέας της ΔΟΔ, που έχει έδρα τις Βρυξέλλες, κατήγγειλε από την πλευρά του τη «σφαγή που διαπράττεται μπροστά στα μάτια του κόσμου ολόκληρου στην Παλαιστίνη».

«Πολλοί από τους δημοσιογράφους στοχοποιήθηκαν» εσκεμμένα, υπογράμμισε Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Ισραήλ «προφανώς δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους», αντέτεινε ο Δαυίδ Μένσερ.

Σύμφωνα με την RSF, οι τοποθεσίες που ήταν οι πιο φονικές για τους δημοσιογράφους το 2024 μετά τη Γάζα ήταν το Πακιστάν (7 νεκροί), το Μπανγκλαντές και το Μεξικό (5 σε καθεμιά χώρα).

Πέραν των δημοσιογράφων που έχασαν τη ζωή τους, η RSF καταγράφει επίσης τις φυλακίσεις επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης. Ήταν 550 σε διεθνή κλίμακα ως την 1η Δεκεμβρίου (έναντι 513 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι).

Πάντα κατά τους αριθμούς της ΜΚΟ, οι τρεις χώρες που φυλακίζουν τους περισσότερους δημοσιογράφους είναι η Κίνα (124, εκ των οποίων 11 στο Χονγκ Κονγκ), η Μιανμάρ (61) και το Ισραήλ (41). Οι ισραηλινές αρχές έχουν «συστηματοποιήσει τη διοικητική κράτηση», υπογραμμίζει η RSF.

Παράλληλα 55 δημοσιογράφοι κρατούνται όμηροι το τρέχον διάστημα, από τους οποίους δύο απήχθησαν το 2024. Σχεδόν οι μισοί (25) βρίσκονται στα χέρια της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Εξάλλου, 95 δημοσιογράφοι αγνοούνται, από τους οποίους τέσσερις προστέθηκαν σε αυτόν τον τραγικό κατάλογο το 2024.

Το 2023, ο αριθμός των δημοσιογράφων οι οποίοι σκοτώθηκαν σε διεθνές επίπεδο ανερχόταν σε 45 ως την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την RSF (55 κατά τον οριστικό απολογισμό της οργάνωσης για την περασμένη χρονιά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

