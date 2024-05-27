Της Αθηνάς Παπακώστα

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές έχει αρχίσει.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στα 27 Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες τους θα μπορούν να προσέλθουν σε αυτές από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου.

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου οι κάλπες θα ανοίξουν στην Ολλανδία και τη σκυτάλη θα πάρουν την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 7 Ιουνίου, η Ιρλανδία και η Μάλτα, ενώ το Σάββατο 8 Ιουνίου ψηφίζουν οι πολίτες της Λετονίας και της Σλοβακίας. Στα υπόλοιπα 22 Κράτη – Μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, οι κάλπες θα ανοίξουν την Κυριακή, 9 Ιουνίου.

Εξαιρέσεις αποτελούν η Τσεχία όπου οι κάλπες θα μείνουν ανοιχτές για δύο ημέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο αλλά και η Ιταλία με τους πολίτες της να έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε αυτές και το Σάββατο και την Κυριακή.

Εξαίρεση επίσης είναι και το Βέλγιο αφού οι πολίτες του θα κληθούν να ψηφίσουν και για τις ομοσπονδιακές αλλά και για τις περιφερειακές εκλογές την Κυριακή 9 Ιουνίου.

Στα περισσότερα Κράτη – Μέλη για να ασκήσει κανείς το εκλογικό του δικαίωμα θα πρέπει να είναι 18 ετών. Ωστόσο, στη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο και τη Μάλτα θα μπορούν να ψηφίσουν οι 16χρονοι και στην Ελλάδα οι 17αρηδες.

Στις φετινές ευρωεκλογές όμως, πολιτικοί αναλυτές στρέφουν το βλέμμα τους – πέρα από την αποχή που… καραδοκεί - στα ακροδεξιά κόμματα και όχι άδικα, αφού η ακροδεξιά καταγράφει άνοδο στη Γηραιά ήπειρο.

Η σχετική συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και μήνες αφού ακροδεξιά κόμματα έχουν κερδίσει τις εκλογές σε Ιταλία και Ολλανδία, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες, στη Γαλλία, η ακροδεξιά οδηγεί τις δημοσκοπήσεις, όπως, αντίστοιχα, συμβαίνει και στην Αυστρία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα δε με τα πρώτα δείγματα των γκάλοπ τα ακροδεξιά κόμματα αναμένεται να εξασφαλίσουν τις τρεις από κάθε 10 ψήφους και η ακροδεξιά να κατορθώσει να αναδειχθεί σε μία πανίσχυρη δύναμη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το μεγαλύτερο success story ακροδεξιού κόμματος στην Ευρώπη, γράφει το βρετανικό BBC, αντιπροσωπεύουν τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι και η ίδια η πρωθυπουργός της χώρας τρέφει ελπίδες, ώστε η φιλοδοξία της για τη δημιουργία μίας ισχυρής δύναμης που θα στρίψει το τιμόνι κι άλλο δεξιά, έχοντας ήδη πάρει τα ευρωπαϊκά ηνία στα χέρια της, να γίνει πραγματικότητα.

Ήδη συζητείται ανοιχτά η πιθανότητα συνεργασίας της ευρωομάδας στην οποία ανήκουν τα «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι, αυτής των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) το οποίο αναμένεται να τερματίσει πρώτο στις κάλπες. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή εφόσον το ECR παραμείνει υπέρ της Ένωσης και υπέρ της Ουκρανίας.

Στην ευρωομάδα των «Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών» μετέχουν μεταξύ άλλων -εκτός από το κόμμα της Μελόνι- το ακροδεξιό κόμμα Vox της Ισπανίας, το ακροδεξιό πρώην κυβερνών κόμμα της Πολωνίας, Νόμος και Δικαιοσύνη, το φινλανδικό Finns της Ρίικα Πούρα, μέρος της φινλανδικής κυβέρνησης, αλλά και οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες του Τζίμι Άκερσον που στηρίζουν τη σουηδική κυβέρνηση εντός του κοινοβουλίου, χωρίς να μετέχουν σε αυτή.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία καταγράφεται για την πιθανότητα η ακροδεξιά ευρωομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) να καταφέρει να συμφωνήσει με την επίσης ακροδεξιά ευρωομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» (ID) ξεπερνώντας όσα τις χωρίζουν, καθώς κάτι τέτοιο συνεπάγεται με κατακόρυφη ενίσχυση της δύναμής τους εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η κοινοβουλευτική ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» αποτελεί την πιο σκληρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων της Ευρώπης στην οποία ανήκουν η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπεν στη Γαλλία, η Λέγκα του Βορρά του Ιταλού Ματέο Σαλβίνι, το Κόμμα της Ελευθερίας του Ολλανδού Γκερτ Βιλντερς, το αυστριακό κόμμα της Ελευθερίας αλλά και το φλαμανδικό Vlaams Belang του Βελγίου. Από αυτή παρελθόν πλέον αποτελεί το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Ενόψει των ευρωεκλογών οι προβλέψεις είναι δύσκολες με ειδικούς και αναλυτές να αναδεικνύουν ως βαρόμετρο το πόσο καλύτερα οργανωμένα είναι πλέον τα ακροδεξιά κόμματα σήμερα από ότι ήταν στο παρελθόν. Παραπέμπουν δε στα λόγια της Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια του «μεγάλου πατριωτικού συνεδρίου» όπως βαφτίστηκε αυτό της Μαδρίτης στο Παλάθιο Βισταλέγκρε και διοργάνωσε το ακροδεξιό κόμμα Vox της Ισπανίας. «Είμαστε η μηχανή της αναγέννησης της ηπείρου μας» είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός δίνοντας το σήμα με τους περισσότερους ομοϊδεάτες της να σηκώνονται όρθιοι για να τη χειροκροτήσουν τρομάζοντας ακόμη και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος χθες από το Βερολίνο κάλεσε τους Ευρωπαίους να υπερασπιστούν τη δημοκρατία γυρίζοντας την πλάτη στον αυταρχισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.