Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων μιας κατεύθυνσης στην Αριόλ της Ρωσίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο περιφερειάρχης της, ο Αντρέι Κλίτσκοφ, μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκοφ, drone έπληξε πρατήριο καυσίμων, προκαλώντας ζημιά, και δεύτερο εφόρμησε στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα, στοιχίζοντας τη ζωή σε πυροσβέστη.

Στην άλλη πλευρά, ουκρανοί εισαγγελείς ανέφεραν χθες βράδυ ότι βομβαρδισμοί του ρωσικού πυροβολικού στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε ισάριθμες κοινότητες της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι ρωσικές επιχειρήσεις το τρέχον διάστημα, κατά μήκος της αχανούς γραμμής του μετώπου —χιλίων χιλιομέτρων—, καθώς ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν δυόμισι χρόνια συνεχίζεται.

Οι εισαγγελείς στην περιφέρεια, που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει, μολονότι δεν ελέγχει πλήρως, έκαναν λόγο για θανάτους αμάχων στη Σίβερσκ (βόρεια), στην Κρασνοχορίβκα (νότια) και στην Τσάσιβ Γιαρ.

Ο ρωσικός στρατός προελαύνει καθώς μοιάζει να έχει σκοπό να κυριεύσει την Τσάσιβ Γιαρ, πύλη προς άλλες πόλεις στρατηγικής σημασίας στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Εισαγγελείς στο Χάρκοβο ανέφεραν πως άμαχος σκοτώθηκε στην πόλη Τσουχούγεφ, νοτιοανατολικά της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρεια αυτής, όπου το Σάββατο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι σε πλήγμα εναντίον πολυκαταστήματος. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ έκανε λόγο αργότερα για 16 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

