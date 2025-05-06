Προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά των Χούθι στην Υεμένη, καθώς η ισραηλινή ηγεσία φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από την απόφαση αφού δεν είχε ενημερωθεί σχετικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις αεροπορικές επιθέσεις κατά των Χούθι, λέγοντας ότι δεσμεύτηκαν να σταματήσουν τις επιθέσεις που διαταράσσουν τις βασικές ναυτιλιακές οδούς στη Μέση Ανατολή.

«Σας παρακαλούμε, μην μας βομβαρδίζετε άλλο και δεν θα επιτεθούμε στα πλοία σας» είπε ο Τραμπ ότι του μετέφεραν οι Χούθι.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, όπου ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Χουθί «δεν θέλουν πια να πολεμούν». Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, το περιεχόμενο ή το πλαίσιο της επικοινωνίας με την ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ισραηλινά μέσα, το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση του Τραμπ, προκαλώντας προβληματισμό στους κύκλους της ισραηλινής κυβέρνησης. Το Τελ Αβίβ ανησυχεί ότι η αιφνίδια αλλαγή στάσης των ΗΠΑ μπορεί να ενθαρρύνει περαιτέρω τις επιθέσεις των Χούθι, οι οποίοι έχουν ήδη εξαπολύσει πληθώρα επιθέσεων με πυραύλους και drone εναντίον του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου επιμένει στην κλιμάκωση

Την ίδια ώρα, o Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει να κλιμακώσει τον πόλεμο στη Γάζα με τους επικριτές του να τον κατηγορούν ότι η πρόθεσή του εξαρχής ήταν η κατάληψη της Γάζας και η ήττα της Χαμάς και η επιστροφή των ομήρων αποτελούσαν προσχήματα.

Πλέον, ο Νετανιάχου προτάσσει χωρίς προσχήματα τον πόλεμο – και την πολιτική του επιβίωση – πάνω από την τύχη των 59 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, καθώς και πάνω από τη θέληση της πλειοψηφίας των Ισραηλινών, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Μία εβδομάδα αφότου χαρακτήρισε την ήττα των εχθρών του Ισραήλ ως τον «ύψιστο στόχο» του πολέμου, ο Νετανιάχου μετατρέπει τη ρητορική του σε πράξη: καλεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους για να πλήξουν, να καταλάβουν και να κατακτήσουν μεγάλα τμήματα της Γάζας, σε μια κίνηση που ο ίδιος αποκαλεί «τελικές κινήσεις» κατά της Χαμάς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το σχέδιο δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, δίνοντας στη Χαμάς τουλάχιστον ακόμη μιάμιση εβδομάδα για να συμφωνήσει σε μια περιορισμένη συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων υπό τους όρους του Ισραήλ. Η προθεσμία, λένε, είναι η ολοκλήρωση της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή, την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία είναι απίθανο να επιτευχθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου – και οι απειλές αυτές δεν είναι πλέον κενές.

Οι ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου, που είχαν στο παρελθόν υπονομεύσει συμφωνίες εκεχειρίας και ζητούσαν την κατάκτηση της Γάζας, εμφανίζονται πλέον θριαμβευτές. Θεωρούν τα πρόσφατα εγκεκριμένα στρατιωτικά σχέδια ως το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματός τους: την κατοχή και τελικά την προσάρτηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, εξέφρασε ξεκάθαρα αυτή τη γραμμή, δηλώνοντας πως «δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση από τα εδάφη που κατακτήσαμε, ούτε καν σε αντάλλαγμα για τους ομήρους».

Για τον Νετανιάχου, αυτό σημαίνει πολιτική ασφάλεια καθώς αφαιρεί από το τραπέζι τις επανειλημμένες απειλές του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση και να προκαλέσουν πρόωρες εκλογές, διασφαλίζοντας έτσι τη θέση του στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Ωστόσο, πηγαίνει και ενάντια στη βούληση της σαφούς πλειοψηφίας των Ισραηλινών – το 56% σύμφωνα με το κρατικό κανάλι Kan 11 και το 69% σύμφωνα με το Channel 12 – που στηρίζουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι ανοιχτή σε μια συνολική συμφωνία, ελπίζοντας να διατηρήσει τη θέση της στην εξουσία της Γάζας, όμως η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει κάθε σενάριο που προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου ενώ η Χαμάς παραμένει ένοπλη και κυβερνά τον θύλακα.

Για τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, η απόφαση του Νετανιάχου ήταν ένα πλήγμα καθώς φοβούνται ότι η κίνηση δεν θα καθυστερήσει απλώς την επιστροφή των αγαπημένων τους προσώπων, αλλά θα τους θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Φαίνεται πως η κυβέρνηση έθεσε την ήττα της Χαμάς πάνω από τη διάσωση και την επιστροφή των ομήρων, επειδή αυτό θα απαιτούσε να σταματήσει ο πόλεμος», δήλωσε στην Haaretz η Ανατ Άνγκρεστ, μητέρα του αιχμάλωτου Ισραηλινού στρατιώτη Ματάν Άνγκρεστ. «Οι υπουργοί στέλνουν στρατιώτες στον θάνατο και βάζουν τους ομήρους σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ το μόνο που χρειαζόταν ήταν μια παύση για να σχεδιαστεί ένα πραγματικά στρατηγικό πλάνο. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένας πόλεμος που τροφοδοτείται από εκδίκηση και επεκτατισμό – όχι από ειλικρινή διάθεση να σωθούν ζωές».

«Αυτό δεν εκφράζει ούτε τη βούληση του λαού, ούτε την εβραϊκή καρδιά», πρόσθεσε.

Η κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα δεν εγκυμονεί μόνο τον κίνδυνο για τους ομήρους από νέους βομβαρδισμούς. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εκτελέσει ομήρους εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν τις θέσεις της, απειλή την οποία πραγματοποίησε τον περασμένο Αύγουστο, δολοφονώντας έξι από αυτούς.

Το σχέδιο του Ισραήλ να μετακινήσει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας στο νότιο τμήμα της, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να αποκόπτει την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια για τις υπόλοιπες περιοχές, απειλεί επίσης την ελάχιστη διατροφή που λαμβάνουν οι όμηροι, επιτείνοντας τον κίνδυνο για τη ζωή τους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας εγκρίνει την επέκταση της πολεμικής επιχείρησης, η σύζυγος και στενή σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα Νετανιάχου, επιχείρησε να μειώσει τη σημασία του αριθμού των ζωντανών ομήρων. Όταν ο πρωθυπουργός ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι «έως και 24» όμηροι βρίσκονται ακόμη εν ζωή, εκείνη παρενέβη λέγοντας: «Λιγότεροι». Τα λόγια της αντανακλούν αυτό που, σύμφωνα με το CNN, Ισραηλινοί αξιωματούχοι περιγράφουν ως «σοβαρές ανησυχίες» για τρεις από τους ομήρους, ίδια φρασεολογία που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για ομήρους οι οποίοι τελικά επιβεβαιώθηκε ότι είχαν σκοτωθεί.

Για τον παλαιστινιακό λαό της Γάζας, η απόφαση Νετανιάχου απειλεί με καταστροφή πέρα από την ήδη δραματική ανθρωπιστική κρίση. Η διευρυμένη ισραηλινή επίθεση εγγυάται νέο μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων, περισσότερους θανάτους και καταστροφή, και τη συνέχιση της πείνας ως όπλο πολέμου.

Παρόλο που η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στην εξόντωση της Χαμάς εις βάρος της τύχης των ομήρων έχει πλέον ξεκαθαρίσει, η ικανότητα του ισραηλινού στρατού να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους παραμένει αμφίβολη.

Οι συνθήκες που επέτρεψαν στη Χαμάς να επιβιώσει και να παραμείνει στην εξουσία μετά από σχεδόν 19 μήνες πολέμου εξακολουθούν να υφίστανται. Στρατιωτικοί αναλυτές στο Ισραήλ διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις ότι η αποστολή δεκάδων χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών θα μεταβάλει ουσιωδώς τη δυναμική της σύγκρουσης. Η προσπάθεια κατάληψης μεγάλων περιοχών της Γάζας ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες ισραηλινές απώλειες και να βυθίσει τον στρατό σε έναν μακροχρόνιο, φθοράς ανταρτοπόλεμο.

Ίσως γι’ αυτό ο Νετανιάχου δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε μια τόσο ριψοκίνδυνη απόφαση.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τού επέτρεψε να αποτινάξει τα περιοριστικά "αναχώματα" που του είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τους πρώτους 15 μήνες του πολέμου.

Αν και ο Τραμπ και η κυβέρνησή του ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιχειρήσουν να περιορίσουν τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ο Νετανιάχου δεν προχώρησε άμεσα στην επιθετική κλιμάκωση που απαιτούσαν οι ακροδεξιοί του σύμμαχοι.

Τώρα, ωστόσο, επέλεξε αυτόν τον δρόμο, μια απόφαση-σταθμό που αναμένεται να συγκλονίσει τη Λωρίδα της Γάζας και να μεταβάλει για πάντα τη μοίρα περισσότερων από 2 εκατομμύρια Παλαιστινίων και 59 Ισραηλινών ομήρων.

