Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς αρμάτων μάχης και αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού κοντά στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα πηγές του τομέα υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές για εκκένωση ορισμένων συνοικιών της πόλης αυτής, έπειτα από, σύμφωνα με το ίδιο, νέες επιθέσεις προερχόμενες από αυτές τις περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι, για να διευκολυνθούν οι απομακρύνσεις αυτές, προσαρμόζει τα σύνορα ανθρωπιστικής ζώνης στο Αλ Μαουάσι ώστε να κρατήσει τον άμαχο πληθυσμό μακριά από τις περιοχές μαχών με Παλαιστίνιους μαχητές υπό τη Χαμάς.

Αξιωματούχοι του τομέα υγείας της Γάζας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα, που βρίσκεται ακριβώς ανατολικά της Χαν Γιουνίς, ενώ η περιοχή βομβαρδίστηκε επίσης από αέρος.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 6 παιδιά και 4 γυναίκες. Πρόσθεσε ότι δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί από τα ισραηλινά πυρά. Μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μεταδίδουν ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 26.

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι οι νέες εντολές οφείλονται σε νέες επιθέσεις Παλαιστίνιων μαχητών και με ρουκέτες που εξαπολύθηκαν από τις περιοχές που αφορούν οι εντολές εκκένωσης στο ανατολικό τμήμα της Χαν Γιουνίς. Μεταξύ των περιοχών για τις οποίες δόθηκαν εντολές εκκένωσης δεν βρίσκονται δομές υγείας, σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους.

Αυτοί, ο ΟΗΕ και διεθνείς υπηρεσίες αρωγής δηλώνουν ότι δεν έχει μείνει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή Αλ Μαουάσι που έχει χαρακτηριστεί ανθρωπιστική.

Το Ισραήλ σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο ένοπλους μαχητές, μεταξύ των οποίων κάποιους πλέον υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις δηλώσεις αυτές ψευδείς, λέγοντας ότι αποσκοπούν να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις.

Αργότερα σήμερα, υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιουνίς ζήτησαν από τους κατοίκους να δώσουν αίμα εξαιτίας του μεγάλου αριθμού θυμάτων που μεταφέρονται στο ιατρικό αυτό κέντρο.

Πλάνα του Reuters δείχνουν θύματα, μεταξύ των οποίων ορισμένες γυναίκες και παιδιά, που φτάνουν στο Νοσοκομείο Νάσερ με ασθενοφόρα και άλλα με ιδιωτικά οχήματα.

«Μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σκοτώθηκε ολόκληρη την ώρα που κοιμόταν», δήλωσε άνδρας που έφτασε με ασθενοφόρο που μετέφερε τα πτώματα.

Η Παλαιστινιακή Πολιτική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για δεκάδες νεκρούς από ισραηλινά πυρά από αέρος και από άρματα μάχης στα ανατολικά περίχωρα της Χαν Γιουνίς, ωστόσο ομάδες της ήταν αδύνατο να φτάσουν σε αυτούς, λόγω της σφοδρότητας των βομβαρδισμών.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές σε δύο σπίτια στις περιοχές Αλ Μπουρέιτζ και Ντέιρ αλ Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, τραυματίζοντας αριθμό ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Σε άλλη αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του πυκνοκατοικημένου παλαιστινιακού θύλακα, σκοτώθηκαν άλλοι δύο Παλαιστίνιοι, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να εξαλείψει τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και πάνω από 250 όμηροι απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Πάνω από 38.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε έκτοτε σε αντίποινα, σύμφωνα με τις αρχές του τομέα υγείας της Γάζας.

Προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός της οποίας ηγείται το Κατάρ και η Αίγυπτος και υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ δεν έχει μέχρι στιγμής επιτύχει λόγω των διαφωνιών όσον αφορά τους όρους της ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε χθες, Κυριακή, εντολή σε αντιπροσωπεία που έχει επιφορτιστεί με τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τους ομήρους να αποσταλεί την Πέμπτη, ανακοίνωσε το γραφείο του, χωρίς να διευκρινίσει το μέρος όπου θα αποσταλεί αυτή.

Ο Νετανιάχου είχε χθες συνάντηση με την αντιπροσωπεία αυτή και υψηλόβαθμα μέλη του αμυντικού μηχανισμού του Ισραήλ, πρόσθεσε το γραφείο του στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

