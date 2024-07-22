Το Lincoln Project, μια ομάδα Ρεπουμπλικανών που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο τη Δευτέρα που εκθειάζει την προεδρία του Τζο Μπάιντεν και υποστηρίζει την προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, ενώ επιτίθεται με σφοδρότητα στον τέως πρόεδρο.



«Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη, έμπειρη και ως σκληρή εισαγγελέας, η Κάμαλα Χάρις αντιμετώπιζε άτομα σαν τον Τραμπ όλη την ώρα» σημειώνεται.



«Η Κάμαλα Χάρις θα φέρει κάτι που ο Τραμπ σπάνια έχει δει: Δικαιοσύνη» καταλήγει το βίντεο του Lincoln Project.

Η Κάμαλα Χάρις ή ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβουν την προεδρία την επομένη των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου; Τα ευρήματα έρευνας του CNN που αφορούν τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων (Poll of Polls) και βάζουν την αντιπρόεδρο Χάρις αντιμέτωπη με τον τέως πρόεδρο Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταδεικνύουν, ένα ντέρμπι, μια «μάχη στήθος με στήθος» χωρίς κάποιον εκ των δύο πολιτικών να έχει σαφές προβάδισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.