Με περίτεχνα κεντημένα γιλέκα και αξεσουάρ εμπνευσμένα από την παραδοσιακή ενδυμασία, οι στολές της Μογγολίας για την τελετή έναρξης (26 Ιουλίου 2024) και λήξης 911 Αυγούστου 2024) των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024» έριξαν το διαδίκτυο όταν παρουσιάστηκαν πριν λίγες ημέρες, προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό.

Οι στολές των αθλητριών συνοδεύονται από σκουλαρίκια και κεντημένες τσάντες, ενώ οι άνδρες σημαιοφόροι θα φορούν καπέλο τοξοβολίας, ζώνη και παραδοσιακές μογγολικές μπότες.

Τα σχέδια είναι έργο της Michel&Amazonka, μιας εταιρείας με έδρα το Ουλάν Μπατόρ που παράγει ρούχα υψηλής ραπτικής και έτοιμα ενδύματα που «εκφράζουν την ουσία της μογγολικής παράδοσης και κουλτούρας, με ένα σύγχρονο φως».

Σύμφωνα με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Μογγολίας, οι στολές χρειάστηκαν κατά μέσο όρο 20 ώρες για την κατασκευή της καθεμιάς.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

